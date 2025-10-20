Atak na siedzibę PO, Tusk uderza w Kaczyńskiego. "Podpalacz z Żoliborza"

- Cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na podpalacza z Żoliborza, Jarosława Kaczyńskiego - powiedział Donald Tusk. Szef rządu zamieścił nagranie w serwisie X, w którym skomentował piątkową próbę podpalenia siedziby PO w Warszawie. Odniósł się też do wystąpienia Roberta Bąkiewicza, który mówił, że "trzeba powyrywać chwasty z polskiej ziemi".

Atak na siedzibę PO, Tusk uderza w Kaczyńskiego. "Podpalacz z Żoliborza"
Premier Tusk zabrał głos ws. próby podpalenia siedziby PO. Uderza w Jarosława Kaczyńskiego
Premier Donald Tusk odniósł się do piątkowej próby podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej przy ul. Wiejskiej w Warszawie. W poniedziałek wieczorem zamieścił w serwisie X nagranie, w którym wskazał, że tydzień temu na wiecu PiS "Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: 'to dzielny i mądry człowiek'".

 

Szef rządu w nagraniu zamieścił fragment wystąpienia Bąkiewicza, w którym powiedział on, że "chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły".

Premier wskazał, że kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa.

 

"Krzysztof B. już siedzi, Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na podpalacza z Żoliborza, Jarosława Kaczyńskiego" - stwierdził Tusk.

 

ZOBACZ: Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Sprawca zatrzymany

Warszawa. Próba podpalenia siedziby PO, sprawca zatrzymany

Krzysztof B. w piątek próbował rzucić w drzwi budynku tzw. koktajlem Mołotowa. Świadkowie relacjonowali, że mężczyzna został odepchnięty, a butelka rozbiła się przed wejściem.

 

Komenda Stołeczna Policji przekazała w poniedziałek, że zatrzymała sprawcę. Zatrzymany 44-latek jest Polakiem, mieszkańcem powiatu łosickiego. KSP poinformowała również, że w maju tego roku mężczyzna był zatrzymany w związku z groźbami karalnymi w serwisie X pod adresem szefa rządu.

 

Według KSP do próby podpalania budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba PO, doszło w miniony piątek około godziny 14.20. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach prok. Krystyna Gołąbek przekazała, że w związku z groźbami karalnymi 30 czerwca prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi B.

 

DONALD TUSKJAROSŁAW KACZYŃSKIPISPLATFORMA OBYWATELSKAPOLSKA

