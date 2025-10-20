Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Sprawca zatrzymany

W poniedziałek rano warszawska policja poinformowała, że policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali rano "sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie". To adres przy którym mieści się biuro Platformy Obywatelskiej.

Krzysztof B. zatrzymany. Mężczyzna groził wcześniej premierowi

"Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie" - przekazała policja.

Zatrzymany to 44-letni Krzysztof B., mieszkaniec powiatu łosickiego (woj. mazowieckie).

"W maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" - podała stołeczna policja.

Policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 14:20.



Szef MSWiA: To produkt nienawiści politycznej

Do sprawy odniósł się w programie "Graffiti" szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister przekazał, że Krzysztof B. został zatrzymany około godz. 6 w Łosicach.



Jak dodał, to "produkt nienawiści politycznej, która jest sączona od wielu, wielu lat przez niektóre środowiska polityczne".

- PiS dał swoją mównicę osobnikowi, który wzywał do wylewania napalmu na oponentów politycznych. I nikt wtedy z PiS-u nie zareagował. Był tam Kaczyński, Czarnek, Morawiecki. Klaskali i nie reagowali - powiedział minister, odnosząc się do przemówienia Roberta Bąkiewicza podczas marszu orgaznizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość w poprzedni weekend.

- Jest przyzwolenie w PiS-ie na tego typu mowę nienawiści, a tego typu mowa nienawiści niestety rodzi takie akty - dodał Kierwiński.

Incydent przed biurem PO. "Wykrzykiwali coś na temat Platformy Obywatelskiej"

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek po godzinie 14 w budynku Czytelnia niedaleko Sejmu. Dwóch mężczyzn miało zjawić się przed budynkiem, trzymając butelkę z nieznaną substancją.

Próbowali ją podpalić i rzucić w drzwi, jednak dzięki reakcji świadka, który odepchnął jednego z mężczyzn, butelka rozbiła się przed wejściem.

ZOBACZ: Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Trwa akcja służb

- Była to substancja palna, dlatego, że doszło tam do odymienia samego wejścia. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na oficjalne stanowisko służb - mówił na antenie Polsat News poseł PO Adrian Witczak.

Zdaniem posła PO Witolda Zembaczyńskiego, sprawcy "wykrzykiwali coś na temat Platformy Obywatelskiej".

