Obchodzący we wtorek 76. urodziny Benjamin Netanjahu jest najdłużej rządzącym premierem w historii Izraela. Sprawuje urząd z przerwami ponad 18 lat.

Izraelski premier kieruje prawicową partią Likud. W ostatnich wyborach w listopadzie 2022 r. otrzymała ona 32 mandaty i wraz z ugrupowaniami religijnymi oraz radykalnie nacjonalistycznymi utworzyła najbardziej prawicowy gabinet w historii Izraela.

Notowania Netanjahu idą w górę

Popularność Netanjahu i całego rządu gwałtownie spadła po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Później się ustabilizowała, wzrastając w czasie kolejnych wojen z libańskim Hezbollahem jesienią 2024 r. i Iranem w czerwcu 2025 r. Oba konflikty były postrzegane przez większość Izraelczyków jako sukcesy.

Notowania premiera znów poszły w górę po zawarciu obowiązującego od 10 października zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnieni ostatnich żyjących zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

Według opublikowanego w czwartek przez dziennik "Maariw" sondażu obecna koalicja mogłaby liczyć po wyborach na 52 miejsca w 120-osobowym parlamencie. Badanie portalu Times of Israel z tego samego dnia dało jej 59 mandatów, czyli blisko większość. W obu sondażach odnotowano wzrost poparcia dla kierowanej przez Netanjahu koalicji.

Dotychczasowym rządom Netanjahu towarzyszyły masowe demonstracje jego przeciwników. Jeszcze przed wojną proponowana przez koalicję reforma sądownictwa wywołała największe w historii Izraela protesty. Podczas konfliktu odbywały się masowe wielotysięczne demonstracje na rzecz uwolnienia zakładników. Wielu spośród ich uczestników zarzucało premierowi upolitycznienie wojny i przeciąganie jej kosztem życia porwanych.

Zawieszenie bronie między Izraelem a Hamasem

Netanjahu w sobotnim wywiadzie dla stacji Kanał 14 zadeklarował też, że wojna skończy się dopiero, gdy zostaną w pełni wdrożone postanowienia planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Podkreślił, że chodzi przede wszystkim o zwrócenie przez Hamas szczątków zabitych zakładników i rozbrojenie tej grupy.

Do poniedziałku grupa miała przekazać ciała 28 porwanych, jednak jak dotąd zwróciła szczątki 12 osób, z czego tożsamości dwóch jeszcze nie potwierdzono.

Sprawa oddania ciał wywołała nowe napięcia. Władze Izraela oskarżają Hamas, że nie przekazuje kolejnych zwłok, chociaż zna ich lokalizację. Hamas twierdzi, że chce zwrócić szczątki, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

Nie rozpoczęły się jeszcze negocjacje dotyczące drugiej części umowy. Zakłada ona m.in. rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela. Przedstawiciele palestyńskiego ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.

Netanjahu powiedział w Kanale 14, że jeżeli Hamas nie zgodzi się na rozbrojenie, zostanie do tego zmuszony siłą.

