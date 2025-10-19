"Prezydent Karol Nawrocki przedstawił w trakcie kampanii jasny pogląd na sprawę uregulowania statusu osoby najbliższej. Małżeństwo i rodzina znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej - i to stanowi fundament dla dyskusji nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej" - przypomniał Paweł Szefernaker.

"Musi to zostać wzięte pod uwagę"

Poinformował jednocześnie, że "prezydent nie zgodzi się, żeby poprzez nowe rozwiązania budować alternatywę dla małżeństwa, nadając instytucji osoby najbliższej cechy przynależne w Polsce wyłącznie małżeństwom". "Musi to zostać wzięte pod uwagę przez autorów i promotorów projektu" - dodał prezydencki minister.

W ubiegłym tygodniu w podobnym tonie wypowiedział się sam Nawrocki, który zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która będzie sprawiać, że związki partnerskie staną się "quasi-małżeństwem".

Zaznaczył jednak, że jest gotowy podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, "nie tylko w kontekście seksualnym, ale też w kontekście relacji pomiędzy ludźmi, przyjacielskich, relacji wolontariuszy z kombatantami".

Porozumienie Lewicy i PSL. Projekt ws. statusu osoby najbliższej

W piątek, podczas wspólnej konferencji Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie, zaprezentowane zostały założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu, który jako alternatywa dla projektu ustawy o związkach partnerskich, umożliwi osobom pozostającym w związku zawieranie umowy przed notariuszem.

Zaproponowane przez rząd rozwiązania uwzględniają m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania, możliwości wzajemnych alimentów i dostępu do informacji medycznej, ale pomijają kwestie dotyczące dzieci. Samo zawarcie umowy notarialnej nie będzie miało wpływu na zmianę stanu cywilnego.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu zastąpi opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w październiku ubiegłego roku projekt ustawy o związkach partnerskich. Zakładał on wprowadzenie zmian w ponad 200 obowiązujących obecnie ustawach.

Osoby, które zawarłyby związek partnerski - zarówno tej samej, jak i różnej płci - mogłyby przyjąć wspólne nazwisko, rozliczać się razem w urzędzie skarbowym, zyskałyby także prawo do informacji medycznej na swój temat, dziedziczenia po sobie i pochówku partnera lub partnerki. Projekt nie został jednak poddany pod głosowanie Rady Ministrów.

W czerwcu tego roku klub Lewicy złożył do Sejmu te projekty jako poselskie. Z kolei PSL przygotowało alternatywny projekt o statusie osoby najbliższej. We wrześniu kwestia uregulowania związków partnerskich pojawiła się w wykazie priorytetów rządu.

