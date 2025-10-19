Trump znów wykorzystał AI. Na nowym nagraniu bombarduje protestujących

Świat

Donald Trump w odrzutowcu, który bombarduje protestujących przeciwko jego polityce brązową cieczą. Takie sceny widać na najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydenta USA. Wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję jest kolejnym pojawiającym się w socialach amerykańskiego przywódcy. Jakiś czas temu Trump zaskoczył bowiem wizualizacją życia w odbudowanej Strefie Gazy.

Trump znów wykorzystał AI. Na nowym nagraniu bombarduje protestujących
Truth Social/Donald Trump
Donald Trump opublikował nagranie wygenerowane przez AI
Zobacz więcej

Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Social materiał, na którym widać, jak siedzi za sterami myśliwca. Nie byłoby w tym jeszcze nic szokującego, gdyby nie fakt, że amerykański przywódca po raz kolejny posłużył się sztuczną inteligencją, wizualizując atak na swoich oponentów, którzy masowo protestują przeciwko jego polityce zarówno w kraju, jak i na świecie.

Trump publikuje nowe nagranie wygenerowane przez AI

Materiał Trumpa wywołał falę oburzenia, a zwłaszcza fragment, na którym widać, jak ubrany w królewską koronę prezydent USA zrzuca na manifestantów brązową ciecz, przypominającą błoto lub też fekalia. Na boku samolotu, którym leci prezydent USA, widać duży napis "KING TRUMP".

 

ZOBACZ: Trump wezwał do zaakceptowania warunków Putina. Media ujawniają kulisy negocjacji

 

Nagraniu towarzyszy także ścieżka dźwiękowa znana z filmu "Top Gun" z 1986 r. z Tomem Cruisem w roli głównej. To piosenka "Danger Zone" wykonywana przez Tony’ego Scotta.

 

Masowe protesty w USA. Sprzeciw wobec polityki Białego Domu

W sobotę w wielu miastach w USA (ale też niektórych stolicach w Europie) odbyły się masowe protesty przeciwko polityce administracji USA. Chodziło m.in. o działania służb imigracyjnych, wysłanie Gwardii Narodowej do amerykańskich miejscowości zarządzanych przez demokratów oraz przedłużający się shutdown. Na transparentach podnoszono hasła: "Nie dla królów" czy "Tylko Chrystus jest królem".

 

 

 

Poza Trumpem, nagranie wygenerowane przez AI opublikował również wiceprezydent USA J.D. Vance. Na jego filmie Trump zakłada koronę i płaszcz, wyciąga miecz w geście triumfu, zaś przed nim klęczą różni demokratyczni politycy, m.in. ostro krytykowana przez niego Nancy Pelosi.

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ewakuują mieszkańców. "To zawsze jest tragedia"
Adrianna Rymaszewska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DONALD TRUMPJD VANCEPROTESTYŚWIATSZTUCZNA INTELIGENCJAUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 