Trump znów wykorzystał AI. Na nowym nagraniu bombarduje protestujących
Donald Trump w odrzutowcu, który bombarduje protestujących przeciwko jego polityce brązową cieczą. Takie sceny widać na najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych prezydenta USA. Wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję jest kolejnym pojawiającym się w socialach amerykańskiego przywódcy. Jakiś czas temu Trump zaskoczył bowiem wizualizacją życia w odbudowanej Strefie Gazy.
Donald Trump opublikował na swojej platformie Truth Social materiał, na którym widać, jak siedzi za sterami myśliwca. Nie byłoby w tym jeszcze nic szokującego, gdyby nie fakt, że amerykański przywódca po raz kolejny posłużył się sztuczną inteligencją, wizualizując atak na swoich oponentów, którzy masowo protestują przeciwko jego polityce zarówno w kraju, jak i na świecie.
Trump publikuje nowe nagranie wygenerowane przez AI
Materiał Trumpa wywołał falę oburzenia, a zwłaszcza fragment, na którym widać, jak ubrany w królewską koronę prezydent USA zrzuca na manifestantów brązową ciecz, przypominającą błoto lub też fekalia. Na boku samolotu, którym leci prezydent USA, widać duży napis "KING TRUMP".
Nagraniu towarzyszy także ścieżka dźwiękowa znana z filmu "Top Gun" z 1986 r. z Tomem Cruisem w roli głównej. To piosenka "Danger Zone" wykonywana przez Tony’ego Scotta.
Masowe protesty w USA. Sprzeciw wobec polityki Białego Domu
W sobotę w wielu miastach w USA (ale też niektórych stolicach w Europie) odbyły się masowe protesty przeciwko polityce administracji USA. Chodziło m.in. o działania służb imigracyjnych, wysłanie Gwardii Narodowej do amerykańskich miejscowości zarządzanych przez demokratów oraz przedłużający się shutdown. Na transparentach podnoszono hasła: "Nie dla królów" czy "Tylko Chrystus jest królem".
Poza Trumpem, nagranie wygenerowane przez AI opublikował również wiceprezydent USA J.D. Vance. Na jego filmie Trump zakłada koronę i płaszcz, wyciąga miecz w geście triumfu, zaś przed nim klęczą różni demokratyczni politycy, m.in. ostro krytykowana przez niego Nancy Pelosi.
