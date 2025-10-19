Jak informują osoby ze środowiska Trumpa, cytowana przez "Financial Times" spotkanie z prezydentem Ukrainy miało przebiegać w nerwowej atmosferze, obfitującej w "krzyki i przekleństwa".

Amerykański przywódca miał ponadto wyrzucić z pokoju mapę ukazującą aktualną sytuację na polu bitwy i powtarzać warunki pokojowe, jakie przedstawił mu wcześniej Władimir Putin.

Kulisy spotkania Trump-Zełenski. Ostra wymiana zdań w Białym Domu

Urzędnicy zaznajomieni z przebiegiem negocjacji zwracają uwagę, że amerykański przywódca swoim zachowaniem pragnął wywrzeć presję na Kijów i tym samym opowiadał się po stronie żądań Władimira Putina. Jak podaje "Financial Times", mimo to, Zełenski ostatecznie zdołał przekonać Trumpa do "zamrożenia" obecnej linii frontu.

Piątkowa rozmowa przedstawicieli USA i Ukrainy była kolejnym krokiem do zapowiadanego przez Trumpa zakończenia trwającego od ponad trzech lat konfliktu zbrojnego z Rosją. Jednym z głównych tematów spotkania była sprzedaż Ukrainie pocisków rakietowych Tomahawk, na którą strona amerykańska ostatecznie się nie zdecydowała.

"Financial Times" przypomina, że piątkowa, ostra wymiana zdań to nie pierwsza tego typu konfrontacja Trumpa z Zełenskim. Do podobnego incydentu doszło w lutym tego roku, również podczas spotkania obu polityków w Białym Domu. Donald Trump i wiceprezydent USA J.D. Vance oskarżyli wówczas Zełenskiego o "brak wdzięczności" za pomoc od Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie Trump-Zełenski. Prezydent USA miał cytować tezy Putina

Według europejskich urzędników obecnych w piątek w Waszyngtonie, Trump miał dosłownie cytować tezy głoszone przez Władimira Putina, choć część z nich stała w sprzeczności z jego niedawnymi wystąpieniami publicznymi.

W pewnym momencie, Wołodymyr Zełenski miał usłyszeć od amerykańskiego lidera, że jeśli nie zgodzi się na rosyjskie warunki pokoju, jego kraj czeka zagłada.

Jak relacjonowali informatorzy "Financial Times", jeden z najbardziej znaczących cytatów Trumpa brzmiał: "Jeśli Putin tego zechce, zniszczy cię".

Trzech innych urzędników potwierdziło, że Trump przez znaczną część rozmowy "pouczał" Zełenskiego, co miało jeszcze bardziej zagęścić atmosferę spotkania i sprawić, że obaj przywódcy "byli bardzo pragmatyczni w podejmowaniu kolejnych kroków".

Biały Dom i Kijów nie skomentowały jak dotąd najnowszych doniesień "Financial Times".

Trump grzmi w nowym wywiadzie. "Rosja zatrzyma jakieś posiadłości"

W wyemitowanym wywiadzie dla stacji Fox News prezydent USA oznajmił, że mimo trwających negocjacji pokojowych, Rosja ma prawo zatrzymać dla siebie pewne tereny ukraińskie, które opanowała w walce.

- Cóż, on coś weźmie - mówił Trump o prezydencie Rosji. - Oni walczyli i teraz mają dużo posiadłości. On wywalczył pewne posiadłości (...) My jesteśmy jedynym krajem, który wchodzi, wygrywa wojnę i potem wychodzi, jak zrobiliśmy to za prezydenta Busha na Bliskim Wschodzie - dodał prezydent USA.

Trump w rozmowie z dziennikarką Fox Business Marią Bartiromo stwierdził jednocześnie, że Władimir Putin jest jego zdaniem otwarty na trwałe zakończenie wojny w Ukrainie. Wspomniał również o swoich dobrych relacjach dyplomatycznych z rosyjskim przywódcą.

- Mam dobre stosunki z prezydentem Putinem. Zawsze je miałem: nie zapominajcie, że musiał przejść przez ten cały szwindel „Rosja, Rosja, Rosja”, które bardzo utrudniło nam handel i inne sprawy - mówił Trump, podkreślając potencjał handlowy między USA a Rosją.

