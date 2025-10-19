29 lipca głośne krzyki dochodzące zza ściany sąsiedniego mieszkania zmusiły mieszkańców bloku do wezwania policji. Funkcjonariuszom otworzyła starsza kobieta, która poinformowała, że pokłóciła się z mężem.

W trakcie rozmowy z jednego z pomieszczeń wyszła 42-letnia kobieta - pani Mirella. Policjanci zauważyli u niej obrzęk nóg i trudności w poruszaniu się, dlatego wezwali pogotowie ratunkowe. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie przebywała dwa miesiące. Była zaniedbana i nieubezpieczona, nie posiadała dowodu tożsamości.

ZOBACZ: Horror w Świętochłowicach? Rodzice mieli więzić córkę w pokoju przez 27 lat

- Od około 20 lat nie opuszczała mieszkania (...). Jak sama stwierdziła, nie sądziła, że tak po remoncie wygląda klatka schodowa, ponieważ od 20 lat tutaj nie była – mówi Paweł Nowicki z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Przez lata nie wychodziła z domu. Prokuratura prowadzi śledztwo

Po leczeniu w szpitalu kobieta wróciła do mieszkania rodziców, gdzie została przesłuchana przez policjantów. Prokuratura Rejonowa w Chorzowie prowadzi dochodzenie w kierunku znęcania psychicznego i fizycznego.

Ustalenia w tej sprawie do tej pory pozostają niejednoznaczne, a relacje brzmią enigmatycznie. Ustalono, że pani Mirella uczęszczała do liceum w roku szkolnym 1997/1998, ale została skreślona z listy uczniów na prośbę rodziców.

ZOBACZ: Zwrot w sprawie 42-latki ze Świętochłowic. Rodzice latami mieli ją więzić

Sąsiedzi twierdzą, że byli przekonani, że Mirella "zaginęła" jako nastolatka i że od tamtej pory nie widziano jej w otoczeniu. Rodzice kobiety mieli tłumaczyć sąsiadom, że córka rzekomo zaginęła lub została zabrana do biologicznych rodziców.

Pani Mirella zniknęła z systemu

Co tak naprawdę działo się przez ponad 20 lat w mieszkaniu w Świętochłowicach? Jak to możliwe, że człowiek – podobno nieprzetrzymywany wbrew własnej woli - znika z systemu na kilkadziesiąt lat. Jak wyglądałby los cierpiącej kobiety gdyby nie sąsiadki, które postanowiły nie odpuścić tej sprawy?

O tym głośnym temacie Przemysław Talkowski będzie rozmawiał w programie "Państwo w państwie" z zaproszonymi do studia gośćmi. Reportaż Agnieszki Zalewskiej w niedzielę o 19:30 na antenie Polsatu i Polsat News.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: To nie był przypadek. Sprawcę podpalenia uchwyciły kamery Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/wka / polsatnews.pl / "Państwo w państwie"