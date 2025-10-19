Pal Johnson udzielił wywiadu niemieckiemu czasopismu RND, w którym zabrał głos na temat zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, coraz częściej decydującej się na prowokacje wobec państw NATO.

Zdaniem szwedzkiego ministra obrony europejskie państwa powinny zdecydowanie reagować na intensyfikację rosyjskich operacji hybrydowych, a nawet poważnie zacząć przygotowywać się na ewentualny konflikt zbrojny.

- Konieczna jest zmiana mentalności. Musimy przejść w tryb wojenny, aby zdecydowanie powstrzymać Rosję i utrzymać pokój. Moskwa nieustannie wystawia na próbę naszą jedność i determinację. Ale Putinowi się to nie uda – oznajmił.

Szwedzki minister o działaniach hybrydowych Rosji. Ma apel do Europy

Szef szwedzkiego Ministerstwa Obrony powiedział również, że ostatnie incydenty związane z wtargnięciem dronów i samolotów w przestrzeń powietrzną NATO pokazały, iż "Rosja jest gotowa podjąć ryzyko polityczne i wojskowe oraz wzmocnić swoje operacje hybrydowe".

- Dlatego musimy przeciwdziałać i kontratakować. Musimy podjąć nowe kroki wojskowe, aby zapobiec rosyjskiej eskalacji – czy to operacjom hybrydowym, czy naruszeniom naszej przestrzeni powietrznej – dodał.

Jego zdaniem Rosji należy dać jasno do zrozumienia, że każda prowokacja spotka się z odpowiedzią.

- Rosja musi wiedzieć, że jeśli wrogi okręt wojenny lub samolot bojowy wleci w naszą przestrzeń powietrzną lub wpłynie na nasze wody, będziemy zmuszeni go odeprzeć, a jeśli okoliczności będą tego wymagać, nawet zestrzelić – nadmienił.

Rosja prowokuje NATO. Szwedzi alarmują ws. zakłóceń sygnału GPS

Niedawno Szwecja ogłosiła gwałtowny wzrost zakłóceń w pracy GPS nad Morzem Bałtyckim z terytorium Rosji w 2025 r., co wpływa m.in. na samoloty cywilne i stwarza dla nich duże zagrożenie.

Raporty o incydentach we wspomnianym obszarze spływać mają do szwedzkiej agencji transportowej Transportstyrelsen "prawie codziennie". Od 1 stycznia do 28 sierpnia zgłoszono 733 zdarzenia, w porównaniu do 495 w 2024 r.

W związku z tym władze zdecydowano o podniesieniu tej kwestii na szczeblu międzynarodowym, odwołując się do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

W ubiegłym roku natomiast Sztokholm uznał Federację Rosyjską za najpoważniejsze zagrożenie dla swojej nowej strategii bezpieczeństwa narodowego.

