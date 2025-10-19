Splądrowali Luwr, byli blisko najcenniejszego diamentu. "Coś nieprawdopodobnego"

Kilku sprawców zrabowało w niedzielę rano klejnoty eksponowane w Luwrze. Złodzieje dokonali zuchwałej kradzieży dostając się na taras budynku przy pomocy podnośnika, a następnie wybijając szyby w oknach weszli do środka.

O tym, co dzieje się wokół Luwru opowiedziała na antenie Polsat News polska przewodniczka po Paryżu Magdalena Bogacka. - Z nami jest grupa z Łowicza, która była gotowa na wejście do Luwru - przekazała i przypomniała, że całe muzeum zostało dzisiaj zamknięte.

Paryż. Kradzież w Luwrze. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Bogacka podkreśliła, że to "sytuacja jest bardzo poważna". - Coś nieprawdopodobnego. To jedno z największych muzeów na świecie, które zatrudnia kilkaset osób do ochrony, dzisiaj spotyka się z kradzieżą. (...) Jeszcze wczoraj byłam w tej Galerii Apolla, jeszcze oglądałam te klejnoty - opowiadała przewodniczka i tłumaczyła, że zrabowane klejnoty należały do kolekcji Napoleona III i jego żony.

- Jeszcze wczoraj mogłam je pokazać moim turystom, a dzisiaj jestem... Brak mi słów - dodała.

Polka na co dzień oprowadzająca turystów po stolicy Francji podkreśliła, że Galeria Apolla jest "drugą najbardziej strzeżoną salą Luwru", gdzie znajduje się "najważniejsza kolekcja klejnotów".

ZOBACZ: Napad na Luwr. Złodzieje obrabowali słynne muzeum

Bogacka mówiła, że ochrona w paryskim muzeum wygląda, jak ta, z którą można spotkać się na lotniskach. - Nie wiem właściwie, co się wydarzyło. (...) Ja dokładnie nie znam szczegółów. Z tego, co wiem, to do kradzieży doszło przed otwarciem - przekazała i dodała, że zrabowane eksponaty znajdowały się w szklanych gablotach i każdy mógł obok nich przejść.

Polka zdradziła, że rabusie w trakcie włamania byli bardzo blisko innego niezwykle wartościowego przedmiotu. - W Galerii Apolla, tuż obok jest gablota z największym diamentem, jaki posiada Francja - 140 karatów - i on na szczęście nie został skradziony - zaznaczyła.

Bogacka jest przekonana, że sprawcy dokładnie zaplanowali włamanie.

Francja. Włamanie do Luwru. Muzeum zamknięto

Dziennik "Le Parisien" podał, że w niedzielę rano skradziono dziewięć przedmiotów, w tym: naszyjnik, broszę i diadem. Powołując się na źródło w Luwrze dziennik dodał, że słynny diament Regent, największy kamień z kolekcji, nie został skradziony.

O kradzieży w Luwrze poinformowała najpierw oficjalnie, nie podając szczegółów, minister kultury Francji Rachida Dati. Podkreśliła, że w napadzie nikt nie został ranny. "Jestem na miejscu wraz z ekipą muzeum i policją" - dodała. Muzeum poinformowało na X, że pozostanie w niedzielę zamknięte "z nadzwyczajnych powodów".

