"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od godz. 9:55

Polska

Bogdan Rymanowski, jak co niedzielę, porozmawia z przedstawicielami różnych środowisk politycznych w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od godz. 9:55
Polsat News
Program Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii
Zobacz więcej

Gośćmi programu będą:

  • Kamila Gasiuk-Pihowicz, eurodeputowana (KO), 
  • Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu (PSL),
  • Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu (Konfederacja),
  • Dariusz Wieczorek (Lewica),
  • Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP,
  • Paweł Szrot (PiS).

Wcześniejsze odcinki programu dostępne są TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Istne szaleństwo wokół muzyki Chopina. Na jedną wejściówkę czekają prawie dobę
wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DARIUSZ WIECZOREKKAMILA GASIUK-PIHOWICZKRZYSZTOF BOSAKMARCIN PRZYDACZPAWEŁ SZROTPIOTR ZGORZELSKIPOLSKAŚNIADANIE RYMANOWSKIEGO W POLSAT NEWS I INTERII

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 