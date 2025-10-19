Zobacz więcej
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od godz. 9:55
Bogdan Rymanowski, jak co niedzielę, porozmawia z przedstawicielami różnych środowisk politycznych w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Program Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii
Gośćmi programu będą:
- Kamila Gasiuk-Pihowicz, eurodeputowana (KO),
- Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu (PSL),
- Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu (Konfederacja),
- Dariusz Wieczorek (Lewica),
- Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP,
- Paweł Szrot (PiS).
