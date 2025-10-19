W wyniku ścisłej współpracy funkcjonariuszy z Polski i Włoch, po 20 latach udało się aresztować kobietę podejrzaną o kradzież 85 tysięcy złotych.

Pochodząca z powiatu krasnostawskiego 61-latka jako pracownica jednego z miejscowych banków podrabiała podpisy klientów, wyłudzając w ten sposób liczne kredyty.

ZOBACZ: Tajemnicza kradzież w wojskowym muzeum. Zniknęły części legendarnego samolotu

Poszukiwana pięcioma listami gończymi Polka latami skutecznie ukrywała się we Włoszech. Do jej aresztowania i ekstradycji doszło dopiero w ubiegłym tygodniu.

Wyłudzała pieniądze od swoich klientów. Interpol szukał jej przez 20 lat

61-latka z województwa lubelskiego była poszukiwana już od 2005 roku. Podczas pracy w jednym z banków w Krasnymstawie, kobieta wykorzystywała dane swoich klientów i podrabiała ich podpisy, by na tej podstawie wyłudzać pożyczki, m.in. na fikcyjny montaż samochodowych instalacji gazowych. Łącznie udało jej się w ten sposób ukraść 85 tysięcy złotych.

ZOBACZ: Splądrowali Luwr, byli blisko najcenniejszego diamentu. "Coś nieprawdopodobnego"

Polka ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości przez ponad 20 lat. W tym czasie wydano za nią pięć listów gończych, Europejski Nakaz Aresztowania i Czerwoną Notę Interpolu.

Wspólne działania lubelskich „łowców głów” i poszukiwaczy z @PKrasnystaw doprowadziły do zatrzymania we Włoszech 61-letniej oszustki, która ukrywała się od 20 lat. Wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania, Czerwoną Notę Interpolu i 5 listów gończych. Kobieta w latach… pic.twitter.com/Lxy4P2D14u — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) October 18, 2025

Policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie we współpracy z warszawskimi funkcjonariuszami udało się ustalić, że poszukiwana 61-latka rozpoczęła nowe życie we Włoszech. To właśnie tam w ubiegłym tygodniu doszło do jej zatrzymania.

Dzięki skoordynowanym działaniom służb z Polski i Włoch, kobieta została przewieziona z powrotem do kraju i obecnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni