Liczenie wiernych w kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października.

W tym roku zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) zaplanowano na niedzielę 19 października – poinformowała archidiecezja warszawska.

Policzą wiernych. Wielka akcja w kościołach w całej Polsce

Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2023 podał, że wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy św.) wynosił 29,2 proc. (2022 – 29,5 proc., 2021 - 28,3 proc.), a wskaźnik communicantes (przyjmujących komunię) - 14,2 proc. (2022 - 13,9 proc., 2021 r. - 12,9 proc.).

Najwyższy wskaźnik communicantes w 2023 roku zanotowano w diecezji tarnowskiej - 24,4 proc. (2022 – 25,6 proc.), zamojsko-lubaczowskiej - 21,1 proc. (2022 r. – 19,6 proc.) i białostockiej - 20,01 proc. (2022 – 20,5 proc.). Z kolei najniższy - w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej - po (8,5 proc.).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza założyło w 1972 r. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.

