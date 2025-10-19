Pytany o przyszłość kariery politycznej wiceprezes PiS stwierdził, że "z Brukseli ma bliżej do Szczecina, niż do Warszawy", ale zaznaczył, że "pozostaje politykiem wpływowym". W tym kontekście Piotr Witwicki i Marcin Fijołek dopytywali o wspólne wakacje Brudzińskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Polityk regularnie publikuje zdjęcia z wizyt szefa partii nad Zalewem Szczecińskim.

Joachim Brudziński podkreślił, że "nie chce sobie dodawać" i nie jest to wspólne spędzanie urlopu, tylko okazjonalne wizyty Kaczyńskiego na Pomorzu Zachodnim. Na początku września opublikował fotografię, na której Kaczyński trzymał szklankę z piwem, o czym Brudziński wspomniał też w opisie zdjęcia.

- Z tym piwem też jest problem, bo prezes w sierpniu w ogóle nie pije, więc to ostatnie piwo było tak teologicznie wrześniowe - zaznaczył Brudziński. Dziennikarze dopytywali o tematy rozmów w czasie urlopu lidera Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński na urlopie. Zapowiedź zwycięstwa w tęczy

- Opowiem anegdotę. Jest rok 2014, jesteśmy w bacówce w Beskidzie Sądeckim, pasmo Jaworzyny Krynickiej. Pada rzęsisty deszcz. Napaliliśmy w piecu, schowaliśmy się. Nagle deszcz przestaje padać. Pojawia się słońce. Wychodzą dwie, przepiękne tęcze nad Halą Łabowską. Na co prezes wychodzi z takim szelmowskim uśmiechem, patrzy i mówi: "To jest zapowiedź naszego dwukrotnego zwycięstwa" - relacjonował Brudziński.

W 2015 roku PiS wygrało wybory parlamentarne. Kilka miesięcy wcześniej Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich.

Europoseł podkreślił też, że tęcza jest biblijnym symbolem przymierza Boga z ludem. Dalej, mówiąc już politycznych konkretach, Brudziński zaznaczył, że w rozmowach z prezesem Kaczyński podkreśla, iż wymiana lidera partii byłaby "totalną destrukcją obozu politycznego" i w tym kontekście wspomniał o "bardzo poważnych" wyborach w 2027 roku.

PiS i Konfederacja. Brudziński o "gówniarskim uśmieszku" Mentzena

Komentując polityczne wyzwania i sytuację po prawej stronie sceny politycznej, Brudziński stwierdził, że dzisiaj Sławomir Mentzen chce być jak Janusz Korwin-Mikke, a środowiska, które tworzą Konfederację, zawsze były na scenie politycznej.

- Oni byli zawsze i zawsze jakoś dawaliśmy sobie z nimi radę - podkreślił europoseł PiS. - Nie ma we mnie problemu, jeżeli taka będzie wola wyborców, żeby stwierdzić, że trzeba szukać porozumienia - zaznaczył. Dodał jednak, że Jarosław Kaczyński postawił politykom swojej formacji zadanie zwycięstwa w wyborach z możliwością samodzielnych rządów.

Dziennikarze dopytywali czy jednak szef PiS "nie spalił mostów", kiedy mówił o obecności Mentzena w polityce jako o "nieporozumieniu".

- Z olbrzymim szacunkiem podchodzę do wszystkich aktywnych, zweryfikowanych wyborczo polityków, ale jeżeli słucham pana Mentzena, który określa pana Jarosława Kaczyńskiego z takim nonszalanckim, żeby nie powiedzieć gówniarskim uśmieszkiem na twarzy, że to jest polityczny gangster; Mentzena który mówi, że nie wyklucza koalicji z Donaldem Tuskiem, że studia w Polsce powinny być płatne, że służba zdrowia powinna być płatna (…), to jest postawa, z którą nie chciałbym mieć coś wspólnego w przyszłym rządzie - oświadczył Joachim Brudziński w programie "Polityczny WF z gościem".

Dodał również, że w jego ocenie część wypowiedzi Mentzena nie jest powszechnie akceptowana w środowisku Konfederacji.

