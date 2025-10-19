Do grona blisko 10 tysięcy świętych Kościoła katolickiego w niedzielę dołączyło siedem kolejnych osób. W trakcie mszy kanonizacyjnej w Watykanie, która zgromadziła około 55 tysięcy wiernych z całego świata, papież Leon XIV mówił, że nowi święci nie byli bohaterami czy orędownikami idei, ale "autentycznymi mężczyznami i kobietami".

Świętymi zostali błogosławieni z czterech krajów i jednocześnie czterech kontynentów: Armenii (Azja), Włoch (Europa), Wenezueli (Ameryka Południowa) i Papui-Nowej Gwinei (Australia i Oceania).

Kościół ma nowych świętych. "Sami stali się pochodniami"

Wśród siedmiorga kanonizowanych w niedzielę błogosławionych znaleźli się m.in. ormiańskokatolicki arcybiskup-męczennik Ignazio Choukrallah Maloyan (1869-1915) oraz Peter To Rot (1912-1945) – męczennik i katechista z Nowej Gwinei. Nowymi świętymi zostały również dwie włoskie zakonnice: Vincenza Maria Poloni (1802-1855) i Maria Troncatti (1883-1969) oraz zakonnica z Wenezueli Maria Carmen Rendiles Martínez (1903- 1977).

Wyróżniony przez papieża został także wenezuelski lekarz Jose Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919) i włoski tercjarz dominikański Bartolo Longo (1841-1926) - nawrócony na chrześcijaństwo były kapłan satanistyczny.

Na mszy, w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych, obecny był również włoski prezydent Sergio Mattarella.

- Dzisiaj staje przed nami siedmioro świadków, nowych świętych i nowe święte, którzy dzięki łasce Bożej podtrzymywali płonącą pochodnię wiary, a nawet sami stali się pochodniami zdolnymi do szerzenia światła Chrystusa - mówił podczas homilii Leon XIV.

Papież przekonywał również, że wiara przewyższa wielkie dobra materialne, kulturowe, naukowe i artystyczne, bo bez niej całkowicie "tracą one sens". Leon XIV wzywał do nawrócenia na wzór siedmiorga nowych świętych, "nie bohaterów czy orędowników jakiejś idei, lecz autentycznych mężczyzn i kobiet".

Leon XIV apeluje o pokój w Ukrainie. "Jestem blisko tych, którzy cierpią"

Biskup Rzymu po raz kolejny zaapelował w niedzielę o sprawiedliwy i trwały pokój w Strefie Gazy i w Ukrainie. Papież poprosił wiernych o modlitwę o mądrość i wytrwałość dla rządzących, by jak najszybciej zakończyć krwawe konflikty zbrojne na świecie.

- Zawierzamy wstawiennictwu Dziewicy Maryi i nowych świętych naszą stałą modlitwę o pokój; w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w innych miejscach wojny - mówił Leon XIV. - Niech Bóg da wszystkim rządzącym mądrość i wytrwałość w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju - dodał.

Papież zaapelował ponadto, by "narzędzia wojny ustąpiły miejsca tym pokoju poprzez włączający i konstruktywny dialog". Nawiązał przy tym do obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Misyjnego podkreślając, że cały "Kościół jest misyjny".

