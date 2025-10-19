Departament Stanu USA przekazał w sobotę, że poinformował państwa mające gwarantujące przestrzeganie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy o "wiarygodnych doniesieniach" wskazujących na naruszenie umowy przez Hamas.

"Jeśli Hamas przeprowadzi atak, zostaną podjęte środki w celu ochrony mieszkańców Strefy Gazy i zachowania integralności zawieszenia broni" – podano w oświadczeniu.

W niedzielę rano Hamas odrzucił te zarzuty, nazywając je "fałszywymi". Oskarżył też władze Izraela o tworzenie, uzbrajanie i finansowanie "gangów", które miałyby dokonywać grabieży, morderstw i porwań w Strefie Gazy.

Kruchy rozejm w Strefie Gazy. Izrael i Hamas wymieniają się oskarżeniami

Prezydent USA Donald Trump, komentując doniesienia o naruszaniu rozejmu, stwierdził, że rozważy zezwolenie siłom izraelskim na wznowienie walk w palestyńskiej enklawie, jeśli Hamas nie wywiąże się ze swojej część porozumienia, tj. nie dostarczy m.in. ciał wszystkich zmarłych zakładników.

Wcześniej bojownicy rozpoczęli represje w obszarach miejskich opuszczonych przez Izraelczyków, demonstrując swoją siłę poprzez publiczne egzekucje i starcia z lokalnymi klanami zbrojnymi.

Tymczasem premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafah nie zostanie otwarte w poniedziałek. Hamas uważa, że decyzja ta stanowi "rażące naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni i zerwanie zobowiązań podjętych wobec mediatorów i stron gwarantów".

Poinformował także, że dalsze zamknięcie przejścia w Rafah uniemożliwi dojazd sprzętu potrzebnego do poszukiwań i lokalizacji kolejnych ciał zakładników pod gruzami, a tym samym opóźni przekazanie szczątków.

Do sobotniego wieczora Hamas przekazał 12 z 28 ciał w ramach porozumienia wynegocjowanego m.in. przy pomocy USA. Wcześniej uwolnionych zostało wszystkich 20 żywych zakładników, których palestyńscy bojownicy przetrzymywali od 7 października 2023 r. Izrael wymienił ich na prawie 2 tys. więźniów.

Izrael zaatakował Gazę. Nie żyje co najmniej 11 osób

W niedzielę rano izraelskie media odnotowały, że w odwecie za "naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni przez Hamas" armia przypuściła atak na Gazę. Zginąć miało co najmniej 11 osób.

Później przedstawiciel wojska przekazał, iż ofensywa stanowiła odpowiedź na "liczne ataki przeciwko siłom Izraela poza wyznaczoną strefą buforową". Hamas miał użyć granatników przeciwpancernych i otworzyć ogień.

Przedstawiciel palestyńskiej organizacji zapewnił jednak, że bojownicy zamierzają przestrzegać porozumienia o zawieszeniu broni.

Krótko po tym izraelskie wojsko poinformowało, że jego myśliwce przeprowadziły ataki powietrzne w okolicy Rafah, co miało być reakcją na kolejny ostrzał ze strony Hamasu.

- Na każdy atak Hamasu Izrael odpowie siłą – zapewnił premier Netanjahu. – Zawieszenie broni obowiązuje, ale żołnierze mogą podejmować działania we własnej obronie – dodał rzecznik izraelskiego rządu.

Skrzydło zbrojne Hamasu cały czas utrzymuje, że obszar Rafah podlega kontroli Izraela, a łączność ze wszystkimi znajdującymi się tam grupami została zerwana w marcu.

Izraelskie wojsko wezwało w niedzielę mieszkańców Gazy do pozostawania tylko na obszarze znajdującym się na zachód od tzw. żółtej linii. Tylko dziś odnotować miano co najmniej trzy incydenty sprowokowane przez Hamas poza strefą buforową. Izrael nie wyklucza kolejnych ataków odwetowych.

