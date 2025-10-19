Napad na Luwr. Złodzieje obrabowali słynne muzeum

Luwr, słynne paryskie muzeum, zostało w niedzielę rano obrabowane przez kilka wciąż poszukiwanych osób. Jak podało "Le Parisien", złodziejom udało się uciec z biżuterią związaną m.in. z Napoleonem. Instytucja przekazała w sieci, że w niedzielę będzie zamknięta "z wyjątkowych powodów".

Luwr obrabowany. Z muzeum zniknęła biżuteria
"Dziś rano (w niedzielę - red.) około godzin otwarcia Luwru doszło do rabunku" - potwierdziła na platformie X francuska minister kultury Rachida Dati.

 

Według "Le Parisien" sprawców napadu było kilku. Złodzieje mieli wybić szyby w oknach, żeby dostać się do muzeum przy rue de Rivoli w Paryżu. 

Francja. Napad rabunkowy na Luwr. Zginęły eksponaty związane z Napoleonem

Łupem złodziei padła biżuteria. Jak czytamy na łamach "Le Parisien", skorzystali z windy towarowej, aby dostać się bezpośrednio do wybranego pomieszczenia. Zrabowanych miało zostać "dziewięć sztuk biżuterii z kolekcji Napoleona i cesarzowej: naszyjnik, broszka, tiara" - wyliczono.

 

Trzech mężczyzn po dokonaniu napadu miało uciec w kierunku autostrady A6. Trwa pościg za sprawcami rabunkowego napadu. Rachida Dati poinformowała, że jest na miejscu, gdzie trwają działania służb. Zapewniła, że podczas zdarzenia nikt nie został ranny

 

Luwr będzie w niedzielę zamknięty. Na razie nie wiadomo, kiedy muzeum ponownie otworzy się dla turystów.

 

