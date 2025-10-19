Materiał pokazuje, jak od środka wygląda dochodowy biznes na tzw. pakietach pobytowych, które mają gwarantować uzyskanie numeru PESEL, legalizacji pobytu i pozwolenia na pracę - często niezależnie od faktycznej sytuacji klienta. Ceny takich usług sięgają nawet 5 tys. zł za jedną osobę.

Przeciwnicy imigracji zarabiają na legalizacji pobytu obcokrajowców

W reportażu ujawniamy, że wśród właścicieli jednej z agencji oferujących takie "pakiety" znajduje się prawicowy dziennikarz i aktywista, znany z publicznej krytyki imigracji i polityki otwartych granic.

Dziennikarz ten był również powiązany z kontrowersyjnymi postaciami polskiego internetu - patostreamerem i byłym asystentem Grzegorza Brauna, Markiem M. ps. "Czujny" oraz członkami grupy "Rodacy Kamraci" - Wojciechem O. ps. "Jaszczur" i Marcinem O. ps. "Ludwiczkiem".

Jak ustaliła reporterka, jego działalność nie ograniczała się jedynie do pośrednictwa wizowego - w przeszłości prowadził również hostel dla obcokrajowców.

"Na dwa fronty" pokazuje, jak w praktyce wygląda system zarobków oparty na napływie pracowników ze Wschodu i z Afryki Północnej - od pośrednictwa w dokumentach, przez współpracę z agencjami, aż po szkoły policealne zarabiające na cudzoziemcach. Reportaż stawia pytania o hipokryzję, moralność i granice ideologii, gdy w grę wchodzą duże pieniądze.

Reportaż Polsat News Ujawnia o godz. 19:00

Reportaż to kolejna odsłona cyklu "Polsat News Ujawnia", przygotowanego przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News. Emisja: 19 października, godz. 21:00, Polsat News.

