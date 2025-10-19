Michał Szczerba w "Gościu Wydarzeń". Transmisja na żywo

Polska

W niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marcin Fijołek będzie zadawał pytania europosłowi Koalicji Obywatelskiej Michałowi Szczerbie. Transmisja programu w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii. Początek o godzinie 19:15.

Michał Szczerba w "Gościu Wydarzeń". Transmisja na żywo
Polsat News
Michał Szczerba w "Gościu Wydarzeń"
Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.

 

