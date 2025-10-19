Media: Izrael zaatakował w Strefie Gazy. Przeprowadzono naloty

"Terroryści przeprowadzili atak na siły izraelskie w Rafah, na południu Strefy Gazy, co skłoniło Siły Obronne Izraela (IDF) do przeprowadzenia nalotów w tym rejonie" - poinformował w niedzielę dziennik "The Times of Israel".

"Incydent ten stanowi kolejne naruszenie zawieszenia broni przez Hamas" - dodano.

Władze w Jerozolimie, ani izraelska armia póki co nie skomentowały tych doniesień. "Premier Binjamin Netanjahu i minister obrony Jisra’el Kac otrzymują aktualizacje dotyczące rozwoju sytuacji na miejscu" - podał portal n12.co.il.

Izraelskie media przypominają, że do podobnego incydentu doszło w piątek, kiedy "kilku terrorystów otworzyło ogień do izraelskich żołnierzy w okolicy Rafah". W tamtym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Hamas planuje atak na ludność cywilną Strefy Gazy

Amerykański Departament Stanu poinformował w sobotę wieczorem, że Hamas planuje atak na palestyńskich cywilów zamieszkujących Strefę Gazy, co stanowiłoby poważne naruszenie obowiązującego od 10 października zawieszenia broni.

"Stany Zjednoczone poinformowały gwarantów porozumienia pokojowego w Strefie Gazy (oprócz USA są to Katar, Egipt i Turcję-PAP) o wiarygodnych doniesieniach wskazujących na rychłe naruszenie zawieszenia broni przez Hamas poprzez działania wobec mieszkańców Strefy Gazy" - napisano w komunikacie amerykańskiej dyplomacji.

Dodano, że jeżeli Hamas przystąpi do ataku, "zostaną podjęte działania w celu ochrony ludności Strefy Gazy i przetrwania rozejmu".

Departament Stanu podkreślił, że USA i pozostali gwaranci zdecydowanie podtrzymują swoje zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa cywilom w Strefie Gazy i utrzymania spokoju na tym terytorium.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni