"W odpowiedzi na rażące naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni, do którego doszło dziś rano, Siły Obronne Izraela rozpoczęły serię ataków na cele terrorystyczne Hamasu w południowej części Strefy Gazy" - poinformowała izraelska armia.



Izraelskie wojsko przekazało w swoich mediach społecznościowych, że "kilku uzbrojonych terrorystów zidentyfikowało zbliżające się siły IDF działające w rejonie Beit Lahia za żółtą linią, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla wojsk".

"Zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni terroryści zostali zaatakowani po przekroczeniu żółtej linii" - podano.

🎥WATCH: Several armed terrorists identified approaching IDF forces operating in the Beit Lahia area behind the yellow line, posing an immediate threat to the troops.



In accordance with the ceasefire agreement, the terrorists were struck after crossing the yellow line. pic.twitter.com/sl7mS98Lmi — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025

Napięcia na linii Izrael-Hamas. Wzajemne oskarżenia i ataki

Jak wcześniej informowaliśmy, Izrael zaatakował w niedzielę w Strefie Gazy, twierdząc, że Hamas złamał porozumienie o zawieszeniu broni, przeprowadzając najazd na siły izraelskie w Rafah na południu enklawy.

Armia Izraela przekazała, że palestyńscy bojownicy dokonali "wielu ataków" na jej siły, a premier Binjamin Netanjahu ostrzegł, że każdy z nich spotka się odpowiedzią.

Jeszcze dalej w swojej retoryce posunął się izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, który wezwał Netanjahu do wznowienia działań wojskowych.

ZOBACZ: Nowe informacje ze Strefy Gazy. Izrael grzmi. "Na każdy atak odpowiemy siłą"

"Fałszywe przekonanie, że Hamas zmieni swoje postępowanie, a nawet będzie przestrzegał podpisanego porozumienia, zagraża naszemu bezpieczeństwu. Ta nazistowska organizacja terrorystyczna musi zostać całkowicie zniszczona i im szybciej, tym lepiej" - stwierdził.

Media przekazały ponadto, że w odwecie izraelskiej armii, który przeprowadzono w niedzielę w kilku miejscach zginęło co najmniej 11 osób.

Hamas natomiast zaprzeczył wszelkim oskarżeniom i oznajmił, że "pozostaje wierny zawieszeniu broni". Według niego to Izraelczycy "naruszyli rozejm, usprawiedliwiając swoje zbrodnie".

USA ostrzegają Hamas. "Zostaną podjęte działania"

Na wcześniejsze wydarzenia w Strefie Gazy zareagował stanowczo Waszyngton. Departament Stanu USA oświadczył, że jeśli Hamas zdobędzie się na atak, "zostaną podjęte działania w celu ochrony ludności Strefy Gazy i utrzymania rozejmu".

W Strefie Gazy od 10 października obowiązuje zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hamasem. Pierwszy etap zakłada wstrzymanie walk, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów i zwiększenie pomocy humanitarnej.

ZOBACZ: "Wystartuję i wygram". Stanowcza deklaracja Binjamina Netanjahu

Mimo tego, Izrael poinformował w niedzielę, że w reakcji na działania Hamasu, dostarczanie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy zostaje zawieszone do odwołania.

Poza tym, większość punktów porozumienia została w dużej mierze zrealizowana. Hamas zwrócił co prawda dotychczas 12 z 28 ciał zabitych zakładników, ale zapewnia, że kontynuuje prace ukierunkowane na odnalezienie i zwrot pozostałych zwłok.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni