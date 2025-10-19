Joachim Brudziński, wiceprezes PiS i europoseł zmierzy się z pytaniami Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka. W rozmowie nie zabraknie także gorących tematów ostatnich dni. Prowadzący zapytają swojego gościa o głośny "wyczyn" drogowy posła Łukasza Mejzy, który jechał z prędkością ponad 200 km/h.

Czy wobec polityka powinny zostać wyciągnięte konsekwencje nie tylko prawne? I dlaczego mimo licznych kontrowersji znalazł się na listach PiS do Sejmu?

"Polityczny WF-u z gościem". Joachim Brudziński w Polsat News

Brudziński odniesie się również do najnowszych słów Jarosława Kaczyńskiego o Przemysławie Czarnku. Czy prezes PiS faktycznie namaścił go na przyszłego premiera, czy może to przemyślana gra wewnątrzpartyjna mająca ujawnić nastroje wśród frakcji?

"Polityczny WF z gościem" - w niedzielę o godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl.

red. / polsatnews.pl