Joachim Brudziński w programie "Polityczny WF z gościem". Oglądaj od 11:00
O najważniejszych wyzwaniach stojących przed Prawem i Sprawiedliwością, relacjach z Konfederacją oraz o tym, jakie powinny być stosunki Polski z Niemcami - w najnowszym odcinku programu "Polityczny WF z gościem" opowie Joachim Brudziński, wiceprezes PiS i europoseł. "Polityczny WF z gościem" - 19 października o godz. 11:00 w Polsat News.
Joachim Brudziński, wiceprezes PiS i europoseł zmierzy się z pytaniami Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka. W rozmowie nie zabraknie także gorących tematów ostatnich dni. Prowadzący zapytają swojego gościa o głośny "wyczyn" drogowy posła Łukasza Mejzy, który jechał z prędkością ponad 200 km/h.
Czy wobec polityka powinny zostać wyciągnięte konsekwencje nie tylko prawne? I dlaczego mimo licznych kontrowersji znalazł się na listach PiS do Sejmu?
"Polityczny WF-u z gościem". Joachim Brudziński w Polsat News
Brudziński odniesie się również do najnowszych słów Jarosława Kaczyńskiego o Przemysławie Czarnku. Czy prezes PiS faktycznie namaścił go na przyszłego premiera, czy może to przemyślana gra wewnątrzpartyjna mająca ujawnić nastroje wśród frakcji?
"Polityczny WF z gościem" - w niedzielę o godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl.
