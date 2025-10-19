Donald Tusk na czele "nowej formacji". Europoseł ujawnił pierwsze szczegóły
- Będziemy mieć posiedzenie Rady Krajowej PO i tam podejmiemy te kluczowe decyzje, które doprowadzą nas do nowego projektu, nowej formacji politycznej - mówił w "Gościu Wydarzeń" europoseł KO Michał Szczerba, pytany o zbliżającą się konwencję zjednoczeniową PO z jej partnerami. - Nowi ludzie w polityce znajdą miejsce w nowej formacji Donalda Tuska - zapewnił.
Jak wyjaśniał "Gość Wydarzeń", nie będzie to "zwykłe, proste połączenie różnych bytów politycznych, ale stworzy to formułę do tego, żeby ludzie, którzy chcą się zaangażować w politykę i widzą zagrożenie ze strony różnych skrajności, które reprezentuje Robert Bąkiewicz ze swoim hejtem, nienawiścią, podżeganiem do zbrodni, będą chcieli się zaangażować".
- Nowi ludzie w polityce znajdą miejsce w nowej formacji politycznej Donalda Tuska - zapewnił.
Konwencja zjednoczeniowa. Donald Tusk tworzy "nową formację"
- To jest przygotowane, to nie jest coś, co zaskoczy pana lub mnie. De facto zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027, dowożąc tematy w rządzie, budując bezpieczeństwo i trwałe sojusze, fundusze europejskie, uzbrajając się po zęby – dodał Michał Szczerba.
ZOBACZ: Awantura w programie Rymanowskiego. "Pan nie jest godny nosić tytułu ministra"
Europoseł wyraził przy tym przekonanie, że "priorytety, które wskazuje premier, absolutnie przekonają społeczeństwo, Polki i Polaków, że ten rząd, koalicja i formacja, która na nowo się będzie otwierać, będzie zwycięska" w wyborach za dwa lata.
Jednocześnie polityk "nie potwierdził, ani nie zaprzeczył" doniesieniom o "zmianie szyldu" Platformy Obywatelskiej po połączeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. - To jest wyłączna kompetencja premiera - podsumował.
Dwa lata od wyborów parlamentarnych. Szczerba: Rząd zrobił wszystko, co było trzeba
Nawiązując do ostatnich, nieprzychylnych dla koalicji rządzącej sondaży, europoseł Koalicji Obywatelskiej przyznał, że są badania, które pokazują, że "nie jest łatwo".
- Musieliśmy zmienić priorytety. (…) Ja pamiętam o kwocie wolnej. Uważam, że trzeba do niej podchodzić ewolucyjnie i zrobić pierwszy krok. Dobrobyt nad Wisłą nie będzie możliwy bez tego, że mamy spokój na wschodzie – stwierdził.
Jak przekonywał Michał Szczerba, dotychczas "rząd zrobił wszystko, co było trzeba".
– Zbudowaliśmy silne sojusze podczas polskiej prezydencji, przekierowaliśmy wajchę na stronę bezpieczeństwa i konkurencyjności. W tej chwili Komisja Europejska nie zajmuje się tworzeniem biurokracji, ale de facto upraszczaniem przepisów – oznajmił.
WIDEO: Michał Szczerba w "Gościu Wydarzeń"
Pytany zaś o to, jaką diagnozę ma Platforma Obywatelska po prawie dwóch latach u władzy, Szczerba wymienił kilka inicjatyw, które udało się zrealizować, m.in. odblokować KPO, zwiększyć środki na obronność czy wprowadzić rentę wdowią.
- Przygotowujemy konkretne rozwiązania, które dotyczą spraw najważniejszych. Spraw energetyki, absolutnego odcięcia się od surowców energetycznych ze strony Federacji Rosyjskiej – zapowiedział.
Koalicja na półmetku rządów. Europoseł wskazał "absolutną porażkę"
W programie padło również pytanie o ustawę o osobie najbliższej. Europoseł stwierdził, że w związku z kompromisowymi ustaleniami PSL i Lewicy "czuje rozżalenie".
- Czuję, że te przepisy nie są takie, jak powinny być, natomiast 1 czerwca wprowadził do polskiej polityki Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego. Rafała Trzaskowskiego, który jasno deklarował się po stronie związków partnerskich – powiedział.
ZOBACZ: "Nikt się na to nie zdobędzie". Zamieszanie wokół lotu Putina nad Europą
- To się nie udało. Wybory prezydenckie się nie udały. Jeżeli pan pyta mnie o porażkę ostatnich dwóch lat, to te wybory były absolutną porażką, która ma swoje konsekwencje – dodał.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej