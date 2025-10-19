Donald Tusk na czele "nowej formacji". Europoseł ujawnił pierwsze szczegóły

Jak wyjaśniał "Gość Wydarzeń", nie będzie to "zwykłe, proste połączenie różnych bytów politycznych, ale stworzy to formułę do tego, żeby ludzie, którzy chcą się zaangażować w politykę i widzą zagrożenie ze strony różnych skrajności, które reprezentuje Robert Bąkiewicz ze swoim hejtem, nienawiścią, podżeganiem do zbrodni, będą chcieli się zaangażować".

- Nowi ludzie w polityce znajdą miejsce w nowej formacji politycznej Donalda Tuska - zapewnił.

Konwencja zjednoczeniowa. Donald Tusk tworzy "nową formację"

- To jest przygotowane, to nie jest coś, co zaskoczy pana lub mnie. De facto zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027, dowożąc tematy w rządzie, budując bezpieczeństwo i trwałe sojusze, fundusze europejskie, uzbrajając się po zęby – dodał Michał Szczerba.

Europoseł wyraził przy tym przekonanie, że "priorytety, które wskazuje premier, absolutnie przekonają społeczeństwo, Polki i Polaków, że ten rząd, koalicja i formacja, która na nowo się będzie otwierać, będzie zwycięska" w wyborach za dwa lata.

Jednocześnie polityk "nie potwierdził, ani nie zaprzeczył" doniesieniom o "zmianie szyldu" Platformy Obywatelskiej po połączeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. - To jest wyłączna kompetencja premiera - podsumował.

Dwa lata od wyborów parlamentarnych. Szczerba: Rząd zrobił wszystko, co było trzeba

Nawiązując do ostatnich, nieprzychylnych dla koalicji rządzącej sondaży, europoseł Koalicji Obywatelskiej przyznał, że są badania, które pokazują, że "nie jest łatwo".

- Musieliśmy zmienić priorytety. (…) Ja pamiętam o kwocie wolnej. Uważam, że trzeba do niej podchodzić ewolucyjnie i zrobić pierwszy krok. Dobrobyt nad Wisłą nie będzie możliwy bez tego, że mamy spokój na wschodzie – stwierdził.

Jak przekonywał Michał Szczerba, dotychczas "rząd zrobił wszystko, co było trzeba".

– Zbudowaliśmy silne sojusze podczas polskiej prezydencji, przekierowaliśmy wajchę na stronę bezpieczeństwa i konkurencyjności. W tej chwili Komisja Europejska nie zajmuje się tworzeniem biurokracji, ale de facto upraszczaniem przepisów – oznajmił.

WIDEO: Michał Szczerba w "Gościu Wydarzeń"

Pytany zaś o to, jaką diagnozę ma Platforma Obywatelska po prawie dwóch latach u władzy, Szczerba wymienił kilka inicjatyw, które udało się zrealizować, m.in. odblokować KPO, zwiększyć środki na obronność czy wprowadzić rentę wdowią.

- Przygotowujemy konkretne rozwiązania, które dotyczą spraw najważniejszych. Spraw energetyki, absolutnego odcięcia się od surowców energetycznych ze strony Federacji Rosyjskiej – zapowiedział.

Koalicja na półmetku rządów. Europoseł wskazał "absolutną porażkę"

W programie padło również pytanie o ustawę o osobie najbliższej. Europoseł stwierdził, że w związku z kompromisowymi ustaleniami PSL i Lewicy "czuje rozżalenie".

- Czuję, że te przepisy nie są takie, jak powinny być, natomiast 1 czerwca wprowadził do polskiej polityki Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego. Rafała Trzaskowskiego, który jasno deklarował się po stronie związków partnerskich – powiedział.

- To się nie udało. Wybory prezydenckie się nie udały. Jeżeli pan pyta mnie o porażkę ostatnich dwóch lat, to te wybory były absolutną porażką, która ma swoje konsekwencje – dodał.

