Do zdarzenia doszło w środę. Około godz. 19:00 do jednego z domów na ulicy Leśnej w miejscowości Świeca (woj. wielkopolskie) włamali się dwaj zamaskowani mężczyźni. Rabusie dostali się również do pomieszczenia, w którym mieści się biuro.

Ich łupem padła spora suma gotówki oraz biżuteria. Właściciela posesji nie było wtedy w domu, ponieważ... bawił się na swoim własnym weselu. - Mam podejrzenia, że co najmniej jedna z tych osób znała wcześniej wnętrze mojego biura - powiedział pan Piotr w rozmowie z lokalnymi mediami.

Pan młody ofiarą zuchwałej kradzieży. On był na weselu, a złodzieje w jego domu

Mężczyzna opublikował nagranie z kamer monitoringu na którym widać złodziei. Ma nadzieję, że dzięki temu uda się namierzyć sprawców. "Oferujemy wysoką nagrodę pieniężną za informacje prowadzące do sprawcy" - napisał, nadmieniając, że sprawa została zgłoszona na policję.

Pan młody okradziony. Internauci zwracają uwagę na pewien szczegół

Jak dowiedział się polsatnews.pl, sprawę kradzieży prowadzą policjanci z Odolanowa. - 16 października zostaliśmy poinformowani o kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego w miejscowości Świeca. Sprawca ukradł pieniądze oraz biżuterię. Do chwili obecnej sprawca nie został zatrzymany - przekazała asp. Ewa Golińska-Jurasz z KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Sprawa jest rozwojowa. Portal ostrow24.tv informuje, że rabusie mogli się poruszać samochodem marki Ford Focus na skradzionych tablicach rejestracyjnych z powiatu ostrowskiego. Jeden z sąsiadów widział bowiem to auto w okolicy w chwili zdarzenia.

Pod opublikowanym nagraniem internauci zwrócili uwagę na charakterystyczny chód jednego ze złodziei oraz na ich pewność siebie. "To ktoś, kto doskonale wiedział, gdzie wejść, no i że nikogo nie ma w domu (...), czuł się pewny, że nikt go nie nakryje" - napisała jedna z komentujących.

