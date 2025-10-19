Alternatywa dla Niemiec (AfD) nie zwalnia i bije kolejny rekord. Z sondażu przygotowanego pracownię INSA dla dziennika "Bild" wynika, że populistyczna, prawicowa formacja prowadzi z 27 proc. poparcia.

W porównaniu z ostatnim badaniem formacja kierowana przez Alice Weidel zyskała jeden punkt procentowy. Z kolei od zeszłorocznych wyborów do Bundestagu urosła o ponad sześć pkt. proc. W tym samym czasie sojusz CDU/CSU stracił 3,5 pkt. proc. poparcia.

Niemcy. Sondaż wyborczy. AfD rośnie, CDU/CSU tracą

CDU/CSU, które zapewniły sobie najwięcej miejsc w parlamencie, uzyskując w wyborach 28,5 proc., w najnowszym sondażu mogły liczyć na głos co czwartego respondenta (25 proc.).

ZOBACZ: Najnowszy sondaż parlamentarny. Zacięta walka na szczycie i wielkie rozczarowania

Badanie wykonane przez INSA dowodzi, że socjaldemokratyczna SPD, która współtworzy koalicję rządzącą, znajduje się w stagnacji. W omawianym sondażu partia zdobyła 14 proc. poparcia, co oznacza ponad dwuprocentowy spadek od momentu wyborów (16,4 proc.). Już wtedy był to najgorszy wynik w historii tej formacji.

Friedrich Merz nie ma wątpliwości. Kanclerz Niemiec wskazał rywala

Wyniki sojuszu CDU/CSU i SPD oznaczają, że rząd Fridricha Merza mógłby teraz liczyć na 39 proc. poparcia. Kanclerz Niemiec nie ma wątpliwości, z kim przyjdzie stoczyć najcięższy bój w kolejnych wyborach. - AfD jest naszym głównym przeciwnikiem - stwierdził w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Zieloni i Lewica zdobyli po 11 proc., a BSW i FDP po 4 proc. Oznacza to, że dwie ostatnie wymienione partie nie weszłyby do Bundestagu. Próg wyborczy do tej izby niemieckiego parlamenty wynosi 5 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni