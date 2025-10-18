Wypadek w centrum Warszawy. Czterech policjantów rannych

Polska

Wypadek z udziałem radiowozu w centrum Warszawy. Pojazd policyjny jadący na sygnale zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku wypadku czterech policjantów trafiło do szpitala.

Wypadek w centrum Warszawy. Czterech policjantów rannych
Warszawska Grupa Luka&Maro
Zobacz więcej

Do zdarzenia doszło ok. godz. 0:30 w nocy z piątku na sobotę na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej z Żurawią w centrum Warszawy.

 

- Radiowóz marki Mercedes zderzył się z samochodem osobowym marki Toyota świadczącym usługi przewozu osób - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. 

 

Jak wyjaśnił, pojazd policyjny jechał na interwencję i miał włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe.

Wypadek w centrum Warszawy. Czterech policjantów rannych

W wyniku wypadku czterech policjantów zostało rannych. Wszyscy trafili do szpitala. Obrażenia, których doznali nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu. - Trzech funkcjonariuszy już opuściło szpital, czwarty czeka jeszcze na badania - wyjaśnił policjant.

 

Pomocy medycznej nie potrzebował natomiast obcokrajowiec, który kierował toyotą. Zarówno on i jak i kierowca radiowozu byli trzeźwi.  Póki co nikt nie został ukarany. Dokładne okoliczności i przebieg wypadku wyjaśnia policja.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Toruńskie mieszkania bez ogrzewania. Zlikwidowano piece
Dawid Kryska / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLICJAPOLSKARADIOWÓZWARSZAWAWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 