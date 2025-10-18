Do zdarzenia doszło ok. godz. 0:30 w nocy z piątku na sobotę na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej z Żurawią w centrum Warszawy.

- Radiowóz marki Mercedes zderzył się z samochodem osobowym marki Toyota świadczącym usługi przewozu osób - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Jak wyjaśnił, pojazd policyjny jechał na interwencję i miał włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe.

Wypadek w centrum Warszawy. Czterech policjantów rannych

W wyniku wypadku czterech policjantów zostało rannych. Wszyscy trafili do szpitala. Obrażenia, których doznali nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu. - Trzech funkcjonariuszy już opuściło szpital, czwarty czeka jeszcze na badania - wyjaśnił policjant.

Pomocy medycznej nie potrzebował natomiast obcokrajowiec, który kierował toyotą. Zarówno on i jak i kierowca radiowozu byli trzeźwi. Póki co nikt nie został ukarany. Dokładne okoliczności i przebieg wypadku wyjaśnia policja.

