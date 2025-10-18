Parlament Portugalii zatwierdził w piątek przepisy zakazujące noszenia w miejscach publicznych burki i nikabu, strojów umożliwiających m.in. zakrywanie twarzy.

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów zakazujących zakrywania twarzy przewidziano sankcje finansowe w wysokości od 200 do 4 tys. euro.

Portugalia. Burki i nikaby zakazane. "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych"

Podczas debaty w izbie posłowie centroprawicowej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) premiera Luisa Montenegro podkreślali, że przepisy nie są wymierzone w wyznawców islamu, ale mają służyć jedynie zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Posłowie konserwatywnej partii Chega, którzy poparli nowe przepisy, podkreślali z kolei, że służą one obronie wartości świeckich, walce z ekstremizmem religijnym, a także chronią swobody kobiet.

