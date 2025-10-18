Unijny kraj zakazuje islamskiej odzieży. Wysokie kary za złamanie reguł

Świat

Burki i nikaby oraz inne elementy odzieży zasłaniające twarz zostały zakazane w Portugalii. W piątek tamtejszy parlament przyjął nowe regulacje, które przewidują wysokie kary za złamanie przepisów.

Unijny kraj zakazuje islamskiej odzieży. Wysokie kary za złamanie reguł
flickr.com/Victor Oliveira
Burki i nikaby zakazane w Portugalii
Zobacz więcej

Parlament Portugalii zatwierdził w piątek przepisy zakazujące noszenia w miejscach publicznych burki i nikabu, strojów umożliwiających m.in. zakrywanie twarzy.

 

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów zakazujących zakrywania twarzy przewidziano sankcje finansowe w wysokości od 200 do 4 tys. euro.

Portugalia. Burki i nikaby zakazane. "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych"

Podczas debaty w izbie posłowie centroprawicowej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) premiera Luisa Montenegro podkreślali, że przepisy nie są wymierzone w wyznawców islamu, ale mają służyć jedynie zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

 

ZOBACZ: Portugalia nie kupi nowoczesnych myśliwców. Wskazują na Trumpa

 

Posłowie konserwatywnej partii Chega, którzy poparli nowe przepisy, podkreślali z kolei, że służą one obronie wartości świeckich, walce z ekstremizmem religijnym, a także chronią swobody kobiet.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Trzęsienie ziemi na Filipinach. Służby ewakuują mieszkańców. "To zawsze jest tragedia"
Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BURKIDECYZJANIKABPOLSKAPORTUGALIAŚWIATZAKAZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 