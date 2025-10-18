Śmiertelny wypadek na A2. Groźnie też na innej autostradzie

W sobotę o godz. 9:50 służby dostały informację o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki między węzłami Jordanowo a Torzym na autostradzie A2.

- Doszło tam do wypadku, w którym zginęła jedna osoba - poinformowała sierż. Martyna Litka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Autem osobowym, które dachowało, jechały cztery osoby. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Wypadek na autostradzie A2. Blokada w kierunku granicy z Niemcami

W związku z blokadą drogi podróżni jadący w stronę granicy z Niemcami są kierowani na objazd drogą krajową nr 92. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

Na miejscu policjanci ustalają przyczynę i okoliczności zdarzenia. Po zakończeniu tych czynności i usunięciu uszkodzonych pojazdów, ruch na A2 w kierunku Świecka zostanie przywrócony.

Wypadek na autostradzie A4. Na miejscu lądował LPR

Dwa samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Jak przekazał dyżurny, na miejscu interweniowały służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowaną kobietę do szpitala w Katowicach.

Do zdarzenia doszło między węzłami Jeleń a PPO Brzęczkowice. Obecnie ruch odbywa się lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny, jednak - jak zaznaczył dyżurny - nie można dokładnie określić czasu ich usunięcia.

Przyczyny wypadku są na razie nieznane. Na miejscu pracują policjanci i technicy, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

