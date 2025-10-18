Służby ratunkowe o wypadku na skrzyżowaniu Piotrkowskiej z Zamenhofa w Łodzi otrzymały w piątek chwilę przed godz. 16:00.

- Patrol straży miejskiej chciał podjąć interwencję w stosunku do kierującego matizem, który dopuścił się wykroczenia w ruchu drogowym - przekazała polsatnews.pl nadkom. Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi.

Łódź. Pościg na Piotrkowskiej. 27-latek był pijany

27-latek - zamiast zatrzymać się do kontroli - zaczął uciekać, a funkcjonariusze straży miejskiej ruszyli za nim.

- W pewnym momencie wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Audi, następnie uderzył jeszcze w volkswagena i rower - mówiła Sobieraj.

W sieci pojawiły się nagrania z pościgu. Na filmie widać, jak matiz z impetem uderza najpierw w rowerzystę, a następnie w jadący kilka metrów za nim samochód osobowy. Siła uderzenia wyrzuciła rowerzystę poza kadr, a volkswagen został przesunięty o kilkadziesiąt metrów.

Spod lekko uchylonej maski matiza zaczął wydobywać się dym, a kierowca wysiadł z samochodu i próbował uciekać pieszo. Został ujęty przez strażników miejskich. Okazało się, że miał 1,3 promila alkoholu. Rowerzysta w poważnym stanie trafił do szpitala.

