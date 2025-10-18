Pogoda zaskoczyła kierowców, potężny karambol na fińskiej autostradzie. 50 aut zniszczonych

Oszroniona droga na odcinku wielu kilometrów i towarzysząca temu gęsta mgła spowodowały, że w sobotni ranek jazda główną fińską autostradą koło Lahti na południu kraju była wyjątkowym wyzwaniem.

Nie poradzili sobie z nim niektórzy kierowcy, w związku z czym przed południem na arterii w trzech kolizjach zderzyło się łącznie około 50 pojazdów. W największej, z udziałem 35 samochodów, udział brały też trzy radiowozy policyjne.

Finlandia. Potężny karambol w okolicach Lahti

Uczestnicy zdarzenia relacjonowali, że warunki na trasie pogorszyły się w jednej chwili. Widoczność spadła do kilkudziesięciu, czy nawet kilkunastu metrów, a droga hamowania wydłużyła się do ponad 100 metrów – podały lokalne media. Sytuacji z pewnością nie ułatwił fakt, że większość pojazdów wciąż miała założone letnie opony.

Droga zablokowana pozostawała przez wiele godzin, a płynny ruch został przywrócony dopiero po południu.

Pogoda daje o sobie znać w Finlandii

Służby meteorologiczne podały, że bardzo trudne warunki na drodze najprawdopodobniej wynikały z rzadko spotykanego "podwójnego zjawiska", w którym najpierw na nawierzchniach dróg utworzył się szron, a następnie także szron powstający z mgły. Ostatniej nocy temperatura spadła poniżej zera.

Do licznych kolizji i wypadków drogowych, w tym do kilku śmiertelnych, doszło w sobotę także w innych częściach Finlandii.

