W sobotę odbył się inauguracyjny przejazd dwóch jednostek Pendolino na trasie Warszawa - Zakopane - Warszawa. Wśród pasażerów pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP) byli minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

"Dzisiaj Zakopane obchodzi swoje 92. urodziny, więc mamy dla mieszkańców znakomity prezent. Pociąg Pendolino po raz pierwszy przyjechał pod Tatry. Od 14 grudnia będzie kursował codziennie z Gdyni. Śniadanie będzie można zjeść nad polskim morzem, kolację pod Tatrami, a pyszny obiad zaoferuje restauracja WARS" - przekazał szef resortu na platformie X.

Zakopane. Pendolino po raz pierwszy w stolicy Tatr

Skład dwóch połączonych pociągów wyruszył pod Tatry o godz. 7:29 ze stacji Warszawa Wschodnia. W Krakowie pociągi rozłączono i w odstępie pojechały w kierunku Nowego Targu, a następnie Zakopanego. Pierwszy z nich dotarł na końcową stację o godz. 12:14, a drugi - pół godziny później. Oba były punktualne, a przywitali je m.in. góralski zespół muzyczny oraz biały, zakopiański miś.

Godzinę powrotnego odjazdu do stolicy wyznaczono na 15:50. Inauguracyjne Pendolino dotrze po godz. 20:00 do Warszawy. Natomiast w godzinach 13:00-15:30 na peronie drugim zakopiańskiej stacji zaplanowano zwiedzanie pociągu. Goście mogli wejść do wnętrza Pendolino, usiąść w fotelu maszynisty, zajrzeć do przedziału drużyny konduktorskiej oraz zobaczyć zaplecze kuchenne strefy restauracyjnej WARS.

WIDEO: Pendolino po raz pierwszy w Zakopanem

Uczestnicy wydarzenia mogli liczyć na gorącą czekoladę, kawę i herbatę, a maszyniści pokazywali najważniejsze elementy wyposażenia i opowiedzą o swojej pracy.

Pendolino do Zakopanego. Podróż z Gdańska potrwa 7 godzin

Sobotni przejazd Pendolino pod Tatry to wydarzenie inauguracyjne, poprzedzające uruchomienie regularnych połączeń. PKP Intercity przygotowało na tę okazję promocyjną ofertę: bilety na przejazd kosztowały symbolicznie 1 zł.

Od 14 grudnia, czyli dnia wejścia w życie nowego rozkładu jazdy, Pendolino będzie kursować do Zakopanego codziennie, zapewniając bezpośrednie połączenie nie tylko z Warszawy, ale i Trójmiasta.

Czas przejazdu z Gdańska do Zakopanego wyniesie 7 godz. i 1 minutę, a z Krakowa pod Tatry - 1 godz. 57 minut, co będzie rekordem w historii połączeń kolejowych na tej trasie. W sezonie wakacyjnym relacja zostanie wydłużona do Kołobrzegu.

Branża turystyczna cieszy się z Pendolino do Zakopanego

Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że uruchomienie Pendolino do Zakopanego ma znaczenie nie tylko praktyczne - skraca czas przejazdu i podnosi komfort podróży - ale także marketingowe. Szybkie połączenie kolejowe ma szansę przyciągnąć do Zakopanego bardziej zamożnych gości i budować wizerunek kurortu jako miejsca dobrze skomunikowanego z resztą kraju.

Nowe połączenia są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. Rok wcześniej zakończono rewitalizację zabytkowego dworca w Zakopanem.

