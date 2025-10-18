Donald Trump i Władimir Putin - według ustaleń zawartych podczas ostatniej rozmowy telefonicznej - mają w ciągu kilku tygodni spotkać się w Budapeszcie. Plan ten rodzi pytania o potencjalną trasę lotu, jaką wybierze rosyjski przywódca, by dolecieć do stolicy Węgier. Niewykluczone, że będzie musiał przelecieć nad państwami, które uznają wyroki Międzynarodowego Trybunału Karnego, który orzekł, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym i powinien zostać osądzony.

Co powinna zrobić Polska w sytuacji, gdy rosyjska delegacja zdecyduje się przelecieć nad terytorium naszego kraju? Na to pytanie odpowiadali goście sobotniego wydania programu "Prezydenci i premierzy".

Problem z trasą lotu Putina do Budapesztu. Miller: Nie wyobrażam sobie, żeby został zatrzymany

- Ja tak przeglądam mapę i zastanawiam się, w jaki sposób prezydent Putin może dolecieć (do Budapesztu - red.). Nad Polską nie za bardzo, bo na nim ciążą zarzuty Międzynarodowego Trybunału. Ale będzie mógł pewnie polecieć od południa, przez Czarnogórę i Serbię, bo to chyba jedyna taka droga - ocenił Waldemar Pawlak.

O tym, że rosyjskiemu przywódcy nie powinno się pozwolić znaleźć się w polskiej przestrzeni powietrznej przekonany jest Bronisław Komorowski. Wskazał jednak, że nie sądzi, by Polska musiała stanąć "przed tego rodzaju problemem". - Ja chcę przypomnieć i kolegom, i pani również, i innym dziennikarzom, te "zachłystywania się" Polski, kiedy zapadł wyrok w Hadze, który oznaczał tyle, że Putin jest zbrodniarzem i należy go zatrzymać po wkroczeniu na terytorium, które uznają wyroki trybunału w Hadze - wskazał był prezydent.

- Popsuł wszystko pan prezydent Trump, kładąc ten czerwony dywan na Alasce, ale to nie oznacza, że my mamy zapomnieć kto jest zbrodniarzem, a kto jego ofiarą - dodał Komorowski.

Spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie. Miller o "ciekawym problemie"

Zdaniem Leszka Millera potencjalna trasa lotu Putina jest "ciekawym problemem", ale - w przekonaniu byłego szefa rządu - rosyjski lider będzie mógł wybrać drogą "jaką praktycznie chce", również tę przez Polskę. - Trzymając się realiów, ja sobie nie wyobrażam, żeby samolot z prezydentem Putinem lecącym na spotkanie z prezydentem Trumpem został zatrzymany, czy zaatakowany przez jakikolwiek kraj - powiedział.

- Przecież to jest oczywiste. Wtedy (w przypadku zatrzymania samolotu - red.) Amerykanie musieliby zareagować. Rosjanie musieliby zareagować. Nikt się na to nie zdobędzie - zapewnił Leszek Miller.

Były premier o szczycie w Budapeszcie. "Wstyd"

Jan Krzysztof Bielecki skupił się na miejscu, w którym dojść ma do spotkania Trumpa i Putina i wskazał, że "to jest nawet trochę wstyd", że padło na stolicę Węgier. - W końcu 21 lat temu, jak dokładnie pamiętam, w Budapeszcie Amerykanie, Rosjanie, Brytyjczycy, powiedzieli Ukrainie: macie gwarancje bezpieczeństwa, oddajcie broń atomową, ponieważ nie chcemy eskalacji broni atomowej na świecie - przypomniał były premier.

- Teraz Budapeszt jest symbolem klęski, można powiedzieć, świata zachodniego, który dał sobie wmówić, że Putin to jest dobry człowiek i będzie chciał budować pokój i miłość na świecie. Zostali ograni, i teraz - być może - w Budapeszcie chcą dać się ograć po raz drugi - mówił z pesymizmem Bielecki.

