Kranówka zagraża ich zdrowiu. Sanepid zbadał próbki z Dolnego Śląska

Polska

Problemy z wodą na Dolnym Śląsku. Sanepid poinformował, że w próbkach kranówki wykryto obecność bakterii z grupy coli. W związku z tym wydano zakaz korzystania z wody z publicznego rurociągu, który dotknął mieszkańców kilkunastu miejscowości.

Kranówka zagraża ich zdrowiu. Sanepid zbadał próbki z Dolnego Śląska
Polsat News
Woda z wodociągu w Przewornie jest skażona bakteriami coli
Zobacz więcej

Urząd Gminy Przeworno poinformował, że woda z miejscowego wodociągu nie nadaje się do picia. Jak z kolei przekazał sanepid, w próbkach cieczy wykryto przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii coli.

 

ZOBACZ: "Interwencja": Wody starcza im na jedno pranie. Pomocy brak

 

Woda nie nadaje się picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców, warzyw, naczyń i sztućców oraz mycia zębów, a także kąpieli. Można ją wykorzystywać jedynie do spłukiwania toalet i sprzątania.

 

WIDEO: Problemy z wodą na Dolnym Śląsku. Wykryto w niej groźne bakterie

 

 

Problem dotyczy mieszkańców 13 wsi: Karnków, Rożnów, Królewiec, Sarby, Jagielno, Jagielnica, Wieliczna, Samborowice, Stanica, Konary, Wieliszów, Głowaczów i Rogów. Władze gminy uruchomiły dla mieszkańców kilka punktów poboru wody zdatnej do picia.

Problemy z wodą na Dolnym Śląsku. Wykryto w niej groźne bakterie

To nie pierwsza taka sytuacja na Dolnym Śląsku w ostatnich dniach. Wcześniej podobne problemy mieli mieszkańcy ośmiu miejscowości w gminie Ziębice, którzy od środy mieli zakaz korzystania z wody z wodociągu. Od 7 października z bieżącej wody nie mogli natomiast korzystać mieszkańcy gminy Jordanów Śląski.

 

ZOBACZ: Woda wycofana ze sprzedaży. Pilny komunikat sieci sklepów

 

W piątek oba samorządy poinformowały, że po przebadaniu kolejnych próbek nie wykryto w wodzie wodociągowej przekroczenia dopuszczalnego poziomu bakterii coli. Sanepid zastrzega jednak, że na razie woda powinna być gotowana przed spożyciem.

 

Z czystej wody dostarczanej z wodociągu mogą też już korzystać mieszkańcy gminy Mirsk, którzy również byli jej pozbawieni w ostatnich dniach. W czwartek po południu miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował, że sanepid po przebadaniu próbek stwierdził, że woda jest zdatna do picia i może być bezpiecznie używana do celów spożywczych oraz higienicznych.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wykrzyczał wulgaryzmy na sejmowej komisji. "Mamo, przepraszam"
Dawid Kryska / wka / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
BAKTERIE COLIDOLNY ŚLĄSKKRANÓWKAPOLSKAPRZEWORNOSANEPIDWODAWODOCIĄGI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 