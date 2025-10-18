Urząd Gminy Przeworno poinformował, że woda z miejscowego wodociągu nie nadaje się do picia. Jak z kolei przekazał sanepid, w próbkach cieczy wykryto przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii coli.

Woda nie nadaje się picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców, warzyw, naczyń i sztućców oraz mycia zębów, a także kąpieli. Można ją wykorzystywać jedynie do spłukiwania toalet i sprzątania.

Problem dotyczy mieszkańców 13 wsi: Karnków, Rożnów, Królewiec, Sarby, Jagielno, Jagielnica, Wieliczna, Samborowice, Stanica, Konary, Wieliszów, Głowaczów i Rogów. Władze gminy uruchomiły dla mieszkańców kilka punktów poboru wody zdatnej do picia.

Problemy z wodą na Dolnym Śląsku. Wykryto w niej groźne bakterie

To nie pierwsza taka sytuacja na Dolnym Śląsku w ostatnich dniach. Wcześniej podobne problemy mieli mieszkańcy ośmiu miejscowości w gminie Ziębice, którzy od środy mieli zakaz korzystania z wody z wodociągu. Od 7 października z bieżącej wody nie mogli natomiast korzystać mieszkańcy gminy Jordanów Śląski.

W piątek oba samorządy poinformowały, że po przebadaniu kolejnych próbek nie wykryto w wodzie wodociągowej przekroczenia dopuszczalnego poziomu bakterii coli. Sanepid zastrzega jednak, że na razie woda powinna być gotowana przed spożyciem.

Z czystej wody dostarczanej z wodociągu mogą też już korzystać mieszkańcy gminy Mirsk, którzy również byli jej pozbawieni w ostatnich dniach. W czwartek po południu miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował, że sanepid po przebadaniu próbek stwierdził, że woda jest zdatna do picia i może być bezpiecznie używana do celów spożywczych oraz higienicznych.

