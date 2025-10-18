Pożar na lotnisku w Dhace wybuchł w sobotnie popołudnie, około godziny 14 lokalnego czasu. Płomienie objęły swoim zasięgiem terminal cargo międzynarodowego portu Hazrat Shahjalal, co wymusiło na władzach lotniskach zawieszenie wszystkich odlotów i przylotów. Na miejsce wezwano liczne zastępy straży pożarnej.

Bangladesz. Pożar na międzynarodowym lotnisku w Dhace

Jak poinformował Kawser Mahmud z Biman Bangladesh Airlines, tuż po tym, jak dostrzeżono ogień, zespoły z lotniskowego oddziału straży pożarnej podjęły działania, rozpoczynając skoordynowaną akcję gaszenia pożaru.

#WATCH | A fire breaks out at the cargo terminal of Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka, Bangladesh. All flights suspended. More details awaited.



Visuals from the area. pic.twitter.com/ZHnvYFAxnR — ANI (@ANI) October 18, 2025

- Wszystkie nasze samoloty są bezpieczne – przekazał mediom rzecznik lotniska Masudul Hasan Masud, cytowany przez The Daily Star.

Ogień w terminalu cargo. W akcji 36 zastępów straży

W akcję gaśniczą zaangażowano 36 zastępów, m.in. z Urzędu Lotnictwa Cywilnego Bangladeszu, straży pożarnej narodowych Sił Powietrznych oraz Straży Granicznej.

Port pozostanie zamknięty co najmniej do godziny 18 czasu lokalnego. Wiele przylotów przekierowano na międzynarodowe lotnisko Shah Amanat w Chattogram i międzynarodowe lotnisko Osmani w Sylhet.



Dotychczas brak jakichkolwiek informacji o poszkodowanych, a skala zniszczeń będzie oszacowana po zakończeniu działań. W miejscu, w którym doszło do pożaru, składowane są na co dzień importowane towary.

