Kłęby dymu spowiły niebo nad stolicą Bangladeszu po tym, jak na Międzynarodowym Lotnisku Hazrat Shahjalal wybuchł ogromny pożar. Ogień, który pojawił się w sekcji cargo, gasi łącznie 36 jednostek straży pożarnej. Lokalne media donoszą, że z powodu żywiołu konieczne było wstrzymanie wszystkich lotów. Dotychczas brak jakichkolwiek informacji o poszkodowanych i skali zniszczeń.

Pożar na lotnisku w Dhace. Wstrzymano loty.
Pożar na lotnisku w Dhace wybuchł w sobotnie popołudnie, około godziny 14 lokalnego czasu. Płomienie objęły swoim zasięgiem terminal cargo międzynarodowego portu Hazrat Shahjalal, co wymusiło na władzach lotniskach zawieszenie wszystkich odlotów i przylotów. Na miejsce wezwano liczne zastępy straży pożarnej.

Bangladesz. Pożar na międzynarodowym lotnisku w Dhace

Jak poinformował Kawser Mahmud z Biman Bangladesh Airlines, tuż po tym, jak dostrzeżono ogień, zespoły z lotniskowego oddziału straży pożarnej podjęły działania, rozpoczynając skoordynowaną akcję gaszenia pożaru.

 

 

- Wszystkie nasze samoloty są bezpieczne – przekazał mediom rzecznik lotniska Masudul Hasan Masud, cytowany przez The Daily Star.

Ogień w terminalu cargo. W akcji 36 zastępów straży

W akcję gaśniczą zaangażowano 36 zastępów, m.in. z Urzędu Lotnictwa Cywilnego Bangladeszu, straży pożarnej narodowych Sił Powietrznych oraz Straży Granicznej.

 

ZOBACZ: Wielki pożar w starej fabryce. Runął dach, w środku byli ludzie

 

Port pozostanie zamknięty co najmniej do godziny 18 czasu lokalnego. Wiele przylotów przekierowano na międzynarodowe lotnisko Shah Amanat w Chattogram i międzynarodowe lotnisko Osmani w Sylhet.
 
Dotychczas brak jakichkolwiek informacji o poszkodowanych, a skala zniszczeń będzie oszacowana po zakończeniu działań. W miejscu, w którym doszło do pożaru, składowane są na co dzień importowane towary.

 

Adrianna Rymaszewska / polsatnews.pl
