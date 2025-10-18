Jej pomysł odmienił życie studentów w Europie. Nie żyje Mamma Erasmus
Sofia Corradi, szerzej znana jako Mamma Erasmus, nie żyje. Pomysłodawczyni idei wymiany studentów pomiędzy europejskimi uniwersytetami. Wykładowczyni miała 91 lat. O jej śmierci poinformowała rodzina.
Włoskie media przypominają, że Corradi, która była wykładowczynią pedagogiki na uniwersytecie Roma 3, pełniła też funkcję doradczyni stowarzyszenia rektorów krajowych uniwersytetów.
W 1969 roku złożyła projekt, który stał się potem zalążkiem programu Erasmus.
Mamma Erasmus nie żyje. Sofia Corradi miała 91 lat
Koncept Mammy Erasmus zawierał zapis, na mocy którego student mógłby prosić o to, by część studiów odbył na zagranicznym uniwersytecie.
ZOBACZ: Test na IQ. Tylko 2 proc. społeczeństwa jest w stanie go rozwiązać
Projekt został uwzględniony w reformie, której nigdy wtedy nie zrealizowano. W 1976 roku trafił na forum Wspólnoty Europejskiej, która zaczęła zachęcać do wymiany studentów między europejskimi uniwersytetami.
Ostatecznie program Erasmus pojawił się w 1987 roku.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej