Włoskie media przypominają, że Corradi, która była wykładowczynią pedagogiki na uniwersytecie Roma 3, pełniła też funkcję doradczyni stowarzyszenia rektorów krajowych uniwersytetów.

W 1969 roku złożyła projekt, który stał się potem zalążkiem programu Erasmus.

Mamma Erasmus nie żyje. Sofia Corradi miała 91 lat

Koncept Mammy Erasmus zawierał zapis, na mocy którego student mógłby prosić o to, by część studiów odbył na zagranicznym uniwersytecie.

Projekt został uwzględniony w reformie, której nigdy wtedy nie zrealizowano. W 1976 roku trafił na forum Wspólnoty Europejskiej, która zaczęła zachęcać do wymiany studentów między europejskimi uniwersytetami.

Ostatecznie program Erasmus pojawił się w 1987 roku.

ps / PAP