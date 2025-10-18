Fatalna pomyłka Rosjan nad Krymem. Zestrzelili własnego myśliwca
Rosja zestrzeliła nad Krymem własny myśliwiec Su-30SM - podała ukraińska marynarka wojenna. Do pomyłki miało dojść podczas wykonywania przez maszynę zadań w czasie ataku ukraińskich dronów. Piloci zdołali się uratować.
Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o przechwyceniu komunikatów radiowych Rosjan, z których wynika, że stracili nad Krymem własny samolot.
Piloci katapultowali się po tym, jak zapaliły się oba silniki. Według Ukraińców rosyjska obrona powietrzna omyłkowo zestrzeliła w piątek własny samolot, który "wykonywał zadania" nad północno-zachodnią częścią Krymu.
Krym. Atak dronów. Rosjanie zestrzelili własnego Su-30SM
Su-30SM miał zostać trafiony podczas odpierania przez Rosjan nalotu bezzałogowych statków powietrznych. - Odpierali ukraińskie ataki tak aktywnie, że w końcu zestrzelili własny samolot - powiedział ukraińskiej telewizji rzecznik marynarki wojennej Dmytro Pletenczuk.
"Rosyjskie władze nie skomentowały doniesień o bratobójczym ogniu. Prowojenne kanały w sieci podały, że przyczyna utraty Su-30SM jest nieznana" - podał "The Moscow Times".
Z wyliczeń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Federacja Rosyjska miała stracić 427 maszyn. Su-30SM to dwumiejscowy samolot wielozadaniowy.
