Fatalna pomyłka Rosjan nad Krymem. Zestrzelili własnego myśliwca

Świat

Rosja zestrzeliła nad Krymem własny myśliwiec Su-30SM - podała ukraińska marynarka wojenna. Do pomyłki miało dojść podczas wykonywania przez maszynę zadań w czasie ataku ukraińskich dronów. Piloci zdołali się uratować.

Fatalna pomyłka Rosjan nad Krymem. Zestrzelili własnego myśliwca
commons.wikimedia/Alex Beltyukov
Rosyjski myśliwiec Su-30SM
Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowała o przechwyceniu komunikatów radiowych Rosjan, z których wynika, że stracili nad Krymem własny samolot. 

 

Piloci katapultowali się po tym, jak zapaliły się oba silniki. Według Ukraińców rosyjska obrona powietrzna omyłkowo zestrzeliła w piątek własny samolot, który "wykonywał zadania" nad północno-zachodnią częścią Krymu

Krym. Atak dronów. Rosjanie zestrzelili własnego Su-30SM

Su-30SM miał zostać trafiony podczas odpierania przez Rosjan nalotu bezzałogowych statków powietrznych. - Odpierali ukraińskie ataki tak aktywnie, że w końcu zestrzelili własny samolot - powiedział ukraińskiej telewizji rzecznik marynarki wojennej Dmytro Pletenczuk.

 

"Rosyjskie władze nie skomentowały doniesień o bratobójczym ogniu. Prowojenne kanały w sieci podały, że przyczyna utraty Su-30SM jest nieznana" - podał "The Moscow Times". 

 

Z wyliczeń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Federacja Rosyjska miała stracić 427 maszyn. Su-30SM to dwumiejscowy samolot wielozadaniowy. 

 

Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
ATAKDRONYKRYMROSJASU-30SMŚWIATUKRAINAZESTRZELENIE

