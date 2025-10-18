Eksplozja w schowku na bagaż podręczny. Nad ziemią rozegrały się sceny jak z thrillera
Samolot linii Air China lecący do Seulu musiał awaryjnie lądować w Szanghaju, gdy okazało się, że w schowku na bagaż podręczny pojawił się ogień. Przyczyną zapłonu była eksplozja baterii litowej należącej do jednego z pasażerów. To już kolejne tak niebezpieczne zdarzenie w ostatnim czasie.
Sceny jak z hollywoodzkiego thrillera rozegrały się na wysokości kilku tysięcy metrów nad ziemią, na pokładzie samolotu Air China, który zmierzał z chińskiego Hangzhou do stolicy Korei Południowej - Seulu.
Na początku nic nie zwiastowało tak poważnego incydentu, bowiem w kabinie zaczął tlić się jedynie dym. Po chwili jednak pojawiły się także sporych rozmiarów płomienie wywołane samozapłonem baterii litowej w bagażu podręcznym jednego z pasażerów.
Chwile grozy na pokładzie samolotu. Eksplodowała bateria
Na reakcję załogi nie trzeba było długo czekać, w związku z czym natychmiast przystąpiono do procedury awaryjnego lądowania w Szanghaju-Pudong.
W oświadczeniu, które cytują chińskie media, Air China poinformowały, że nikt nie został ranny, a pasażerowie wkrótce mogli udać się w dalszą podróż podstawioną dla nich inną maszyną.
W mediach społecznościowych krążą tymczasem nagrania, pokazujące, jak stewardzi próbują samodzielnie ugasić ogień, zanim dojdzie do posadzenia samolotu na płycie szanghajskiego portu lotniczego.
Baterie litowe - nowe wyzwania dla linii lotniczych
Znajdujące się m.in. w telefonach czy szczoteczkach do zębów baterie litowe stanowią nie lada wyzwanie dla wszystkich linii lotniczych. W ostatnim czasie doszło do kilku podobnych incydentów, związanych z pożarami na pokładach samolotów.
Pożary baterii litowych są bardzo niebezpieczne ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, wysokie temperatury oraz wydzielanie toksycznych, żrących gazów. Do ich gaszenia najlepiej używać specjalistycznych środków, takich jak np. gaśnice z hydrożelem.
