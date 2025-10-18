Dachowanie na Wisłostradzie. Media: to rosyjski samochód dyplomatyczny

"Z utrzymaniem się na jezdni i na kołach tym razem nie poradził sobie kierujący dacią, jadący w stronę Śródmieścia" - poinformowali w mediach społecznościowych warszawscy strażacy.

Jak dodali "jedna osoba trafiła do szpitala", a w zdarzeniu nie zostali poszkodowani "inni uczestnicy ruchu".

Na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.

Warszawa. Dachowanie samochodu na Wisłostradzie. Media: to auto dyplomatyczne

Portal ustalił, że do zdarzenia doszło o godz. 19:06 na zjeździe z wiaduktu nad skrzyżowaniem z ulicą Krasińskiego. Dacia uderzyła w bariery energochłonne, której elementy przemieściły się na przeciwległy pas ruchu i uszkodziły dwa inne pojazdy. Auto dyplomatyczne uderzyło jeszcze w inny samochód, a następnie dachowało.

Po wypadku ruch na Wisłostradzie został całkowicie wstrzymany w kierunku Śródmieścia, a inne pojazdy były kierowane na alternatywne trasy. Na miejscu pracują służby.

Polsatnews.pl próbował skontaktować się w tej sprawie z warszawską policją.

