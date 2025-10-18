Dachowanie na Wisłostradzie. Media: to rosyjski samochód dyplomatyczny
Do dachowania samochodu osobowego doszło w sobotę wieczorem na warszawskiej Wisłostradzie. Uszkodzone zostały również trzy inne auta. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Portal Miejski Reporter podaje, że auto, które dachowało, należy do pracowników technicznych rosyjskiej ambasady.
"Z utrzymaniem się na jezdni i na kołach tym razem nie poradził sobie kierujący dacią, jadący w stronę Śródmieścia" - poinformowali w mediach społecznościowych warszawscy strażacy.
Jak dodali "jedna osoba trafiła do szpitala", a w zdarzeniu nie zostali poszkodowani "inni uczestnicy ruchu".
Na miejscu zdarzenia pracowały dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja.
Portal ustalił, że do zdarzenia doszło o godz. 19:06 na zjeździe z wiaduktu nad skrzyżowaniem z ulicą Krasińskiego. Dacia uderzyła w bariery energochłonne, której elementy przemieściły się na przeciwległy pas ruchu i uszkodziły dwa inne pojazdy. Auto dyplomatyczne uderzyło jeszcze w inny samochód, a następnie dachowało.
Po wypadku ruch na Wisłostradzie został całkowicie wstrzymany w kierunku Śródmieścia, a inne pojazdy były kierowane na alternatywne trasy. Na miejscu pracują służby.
Polsatnews.pl próbował skontaktować się w tej sprawie z warszawską policją.
