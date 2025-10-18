Punktualnie o godzinie 18 w sobotę rozpoczęły się finałowe koncerty w ramach XIX Konkursu Chopinowskiego. Z grona ponad 80 wybitnie utalentowanych muzyków, w finałowej stawce jest już tylko 11 pianistów, w tym jeden Polak, Piotr Alexewicz.

Czy to on sięgnie po prestiżowy tytuł laureata? Dowiemy się zapewne w poniedziałek późnym wieczorem. Z równie wielką niecierpliwością na werdykt czekają tłumy zgromadzone przed budynkiem Filharmonii Narodowej.

XIX Konkurs Chopinowski. Kolejki pod Filharmonią Narodową

Reporter Polsat News Seweryn Lipoński rozmawiał z miłośnikami twórczości Chopina, którzy postanowili spróbować szczęścia i załapać się na tzw. bilety last minute na finały. Oni przed Filharmonię przyszli już w piątek wieczorem, licząc na to, że uda im się zasiąść na widowni.

ZOBACZ: Dźwięki Chopina w Sejmie. Posłanka zaskoczyła wszystkich. "Kilka taktów"

Wszystko dlatego, że organizatorzy konkursu zapowiedzieli, iż dostępna będzie specjalna pula wejściówek, o wiele tańszych niż bilety sprzedawane w pierwszym rzucie, które mimo ceny sięgającej nawet kilku tysięcy złotych, rozeszły się już rok temu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Jest niesamowita atmosfera. Poznaje się ludzi z całego świata, wszystkich łączy jedno, muzyka, a zwłaszcza pasja do Chopina, do słuchania tego pięknego wydarzenia – mówił Sewerynowi Lipońskiemu jeden z mężczyzn czekających na wejściówki od piątkowego wieczoru.

Czekają prawie dobę. Chcą zdobyć wejściówki na finały

Wspomniane wejściówki będą sprzedawane dopiero 10 minut przed rozpoczęciem sesji finałowej, gdy będzie już pewne, że na widownie nie przybyli posiadacze droższych biletów. Warto być cierpliwym, bowiem za bilet last minute trzeba zapłacić około 100 złotych.

- Człowiek ubiera się na cebulkę, siedzi w tej kolejce od 23 do 18 następnego dnia, każdy ma swojego zmiennika, każdy każdego zmienia, jest lista, wszystko jest zrobione idealnie, kawkę sobie pijemy z termosu, genialne po prostu jest wszystko – zachwycał się rozmówca reportera PN.

ZOBACZ: Konkurs Chopinowski. Wielki sukces polskiego pianisty

W ostatnim etapie pianistom towarzyszyć będzie orkiestra Filharmonii Narodowej. Przed finalistami wykonanie wybranego koncertu fortepianowego Chopina oraz Poloneza Fantazji Opus 61.

W sobotę, 18 października wystąpią:

Tianyou Li, Chiny

Eric Lu, USA

Tianyao Lyu, Chiny

Vincent Ong, Malezja

W niedzielę, 19 października zagrają:

Miyu Shindo, Japonia

Zitong Wang, Chiny

William Yang, USA

Piotr Alexewicz, Polska

W poniedziałek, 20 października za fortepianem zasiądą:

Kevin Chen, Kanada

David Khrikuli, Gruzja

Shiori Kuwahara, Japonia

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni