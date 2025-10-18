Obiekt, który od teraz oficjalnie nosi nazwę (535266) Chorzów, należy do tzw. Pasa Głównego, czyli obszaru pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, gdzie krąży większość znanych planetoid Układu Słonecznego.

Leżący w województwie śląskim Chorzów nieprzypadkowo został wyróżniony swoim miejscem w przestrzeni kosmicznej. Miasto ma wieloletnie tradycje astronomiczne: od 70 lat działa tam najstarsze i największe w kraju Planetarium Śląskie.

Jak przekazał jeden z odkrywców wyróżnionej planetoidy Michał Kusiak, decyzja o nazwaniu jej na cześć śląskiego miasta została podjęta w ciągu niespełna tygodnia. Pomysł miał związek z przywiązaniem Chorzowa do nauk ścisłych - w szczególności astronomii.

"Chorzów dla wielu z nas kojarzy się pozytywnie, gdyż jest centrum wielu wydarzeń nie tylko astronomicznych, ale także sportowych i kulturalnych, a historia osadnictwa i rozwoju miejscowości sięga XIII wieku" - napisał w mediach społecznościowych naukowiec.

Kolejne polskie miasto z własną planetoidą

O wyróżnieniu Międzynarodowej Unii Astronomicznej wypowiedział się również prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Włodarz zaznaczył, że decyzja IAU ma dla miasta szczególne znaczenie.

- Od teraz nasze miasto ma swój własny, kosmiczny odpowiednik - mały, ale znaczący fragment wszechświata, który będzie przypominał o chorzowskim duchu odkrywczości i pasji do nauki – napisał w social mediach Michałek.

Oprócz Chorzowa tylko kilka polskich miast może poszczycić się swoimi własnymi odpowiednikami w kosmosie. Są to m.in. Kraków, Toruń, Żywiec czy Świdwin.

