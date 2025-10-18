Chorzów "wyleciał" w kosmos. Otrzymał własne ciało niebieskie

Polska

Chorzów dołączył do grona miast, które mają swoje odpowiedniki w kosmosie. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zatwierdziła nazwę "Chorzów" dla planetoidy o numerze 535266, odkrytej w 2013 roku przez polskich astronomów - Michała Kusiaka i Michała Żołnowskiego.

Chorzów "wyleciał" w kosmos. Otrzymał własne ciało niebieskie
Facebook/Miasto Chorzów; Pixabay
Chorzów "wyleciał" w kosmos. Miasto otrzymało własną planetoidę
Zobacz więcej

Obiekt, który od teraz oficjalnie nosi nazwę (535266) Chorzów, należy do tzw. Pasa Głównego, czyli obszaru pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, gdzie krąży większość znanych planetoid Układu Słonecznego.

 

Leżący w województwie śląskim Chorzów nieprzypadkowo został wyróżniony swoim miejscem w przestrzeni kosmicznej. Miasto ma wieloletnie tradycje astronomiczne: od 70 lat działa tam najstarsze i największe w kraju Planetarium Śląskie.

 

ZOBACZ: Jedyny taki obiekt w Kosmosie, naukowcy są zgodni. "Imponujące osiągnięcie"

 

Jak przekazał jeden z odkrywców wyróżnionej planetoidy Michał Kusiak, decyzja o nazwaniu jej na cześć śląskiego miasta została podjęta w ciągu niespełna tygodnia. Pomysł miał związek z przywiązaniem Chorzowa do nauk ścisłych - w szczególności astronomii.

 

"Chorzów dla wielu z nas kojarzy się pozytywnie, gdyż jest centrum wielu wydarzeń nie tylko astronomicznych, ale także sportowych i kulturalnych, a historia osadnictwa i rozwoju miejscowości sięga XIII wieku" - napisał w mediach społecznościowych naukowiec.

Kolejne polskie miasto z własną planetoidą

O wyróżnieniu Międzynarodowej Unii Astronomicznej wypowiedział się również prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Włodarz zaznaczył, że decyzja IAU ma dla miasta szczególne znaczenie.

 

- Od teraz nasze miasto ma swój własny, kosmiczny odpowiednik - mały, ale znaczący fragment wszechświata, który będzie przypominał o chorzowskim duchu odkrywczości i pasji do nauki – napisał w social mediach Michałek.

 

 

 

Oprócz Chorzowa tylko kilka polskich miast może poszczycić się swoimi własnymi odpowiednikami w kosmosie. Są to m.in. Kraków, Toruń, Żywiec czy Świdwin.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: To nie był przypadek. Sprawcę podpalenia uchwyciły kamery
Maria Kosiarz / wka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
CHORZÓWKOSMOSPLANETOIDAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 