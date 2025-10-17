"W rozmowie z Królem oraz moją bliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odwracają uwagę od pracy Jego Królewskiej Mości i Rodziny Królewskiej. Postanowiłem, jak zawsze, że na pierwszym miejscu postawię swoje obowiązki wobec rodziny i kraju. Podtrzymuję swoją decyzję sprzed pięciu lat, by wycofać się z życia publicznego" - napisał w oświadczeniu książę Andrzej.

"Za zgodą Jego Królewskiej Mości czujemy, że muszę teraz pójść o krok dalej. W związku z tym nie będę już używał swojego tytułu ani przyznanych mi zaszczytów. Jak już powiedziałem wcześniej, stanowczo zaprzeczam stawianym mi zarzutom" - czytamy w oświadczeniu.

Jako pierwsza informowała o tym stacja BBC. Jak czytamy w artykule, książę Andrzej spotkał się z dużą presją w związku z oskarżeniami o kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, w tym z pytaniami o to, kiedy naprawdę zerwał wszelakie kontakty. Stacja przekonuje, że w Pałacu Buckingham narastała frustracja z powodu skandali, które otaczały księcia.

Kontrowersje wokół (byłego) księcia Andrzeja

W wywiadzie dla BBC Newsnight książę Andrzej powiedział, że zerwał kontakty z Epsteinem po tym, jak zostali sfotografowani razem w Nowym Jorku w grudniu 2010 roku.

Pojawiły się jednak e-maile wysłane kilka miesięcy później, sugerujące, że książę prywatnie utrzymywał kontakt z Epsteinem, w tym wymienił następującą korespondencję: "Utrzymuj bliski kontakt, a wkrótce pogramy jeszcze trochę!". W swoim oświadczeniu książę Andrzej mówi, że "stanowczo zaprzecza oskarżeniom przeciwko sobie".

Książę Andrzej zachowa swój tytuł, który należy do niego od urodzenia, jako syn monarchini, królowej Elżbiety II. Straci jednak tytuł Yorku, który uzyskał w 1986 roku, gdy się ożenił.



Jego była żona będzie znana jako Sarah Ferguson i utraci przywilej bycia księżną Yorku. Ich córki pozostaną jednak księżniczkami.

