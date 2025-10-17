Do niewyjaśnionej jeszcze eksplozji doszło w piątek rano w ośmiopiętrowym bloku mieszkalnym przy Calea Rahovei w Bukareszcie. Szóste i piąte piętro są niemal całkowicie zniszczone, wobec czego cała konstrukcja może ulec zawaleniu.

Eksplozja w Bukareszcie. Są ofiary

Z pierwszych informacji, podawanych przez lokalne media, m.in. telewizję Antena3 CNN i Stirile Pro TV, wynika, że na ten moment stwierdzono trzy ofiary. Jedną z nich jest kobieta w ciąży, której ciało znaleziono pod płytą oderwaną z budynku.

Dodatkowo do szpitala przewieziono 13 osób - dwie w ciężkim stanie, w tym dziecko, które spadło z siódmego na piąte piętro w wyniku zawalenia się stropów.

Wiadomo także, że uszkodzony został znajdujący się obok budynek. Serwis HotNews.ro podaje ponadto, że wybuch spowodował pęknięcie szyb w oknach pobliskiej szkoły.

Na miejscu wykorzystywany jest dron w celach poszukiwawczych. Wezwano specjalną ekipę ratunkową z psami tropiącymi.

Kilkuset ludzi i psy tropiące w akcji po wybuchu bloku

W rejonie prace prowadzi też ponad 130 rumuńskich żandarmów. "Żandarmi zapewniają rozgraniczenie i bezpieczeństwo terenu, wspierają procedury interwencyjne strażaków oraz środki wsparcia dla specjalistów z DSU i IGSU. Zaangażowane siły działają w celu ochrony ludności i ułatwienia dostępu zespołom interwencyjnym do dotkniętego obszaru, aby szybko i skutecznie opanować sytuację" - cytuje komunikat Antena3 CNN.

Szef służb ratunkowych i minister spraw wewnętrznych Raed Arafat zakazał mieszkańcom powrotu do budynku, nawet w celu zabrania dokumentów. Urząd miasta zapewnia tymczasowe lokale zastępcze. - To jest decyzja ekspertów, że istnieje ryzyko wejścia na teren bloku. Sytuacja jest dynamiczna - powiedział Arafat.

Na godzinę 13 czasu lokalnego (12 w Polsce) zwołano posiedzenie Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - informuje Agerpres.

