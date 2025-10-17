Do incydentu doszło w poniedziałek w pociągu jadącym do Spiez w kantonie Berno. Agresywne zachowanie i wypowiedzi Rosjanina zostały nagrane przez zaatakowanych Ukraińców.



- Dlaczego nie siedzisz w okopie? Przestań nagrywać, bo źle się to dla ciebie skończy. Wynoście się wszyscy do innego wagonu, żebyśmy nie musieli was oglądać. Wynoś się ze swoją rodzina - krzyczał mężczyzna.

Szwajcaria. Groźby śmierci pod adresem ukraińskiej rodziny

Mimo że pasażerowie z Ukrainy nie dawali się sprowokować i nie odpowiadali na zaczepki, mężczyzna nie ustawał w atakach. Groził śmiercią nawet dziecku.

- Jestem Rosjaninem, wszystkich was będziemy zabijać. I ciebie, i ją, i wszystkich - wykrzykiwał.

Znany rosyjski bloger-dysydent Röstäm Ädhämef relacjonuje, że akty przemocy słownej widoczne na nagraniu skończyły się przepychanką. Mężczyzna nie chciał się uspokoić i na stację końcową wezwana została policja.



Po opuszczeniu pociągu Rosjanin zażądał od Ukraińców 10 tys. franków szwajcarskich. Zaczął szantażować ich, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, zgłosi sprawę do sądu. Policja spisała dane uczestników zajścia, jednak nie zdecydowała o zatrzymaniu Rosjanina.

Zaatakowana Ukrainka prosi o pomoc. Stanowisko zajął ukraiński MSZ

Napastnika udało się już zidentyfikować - ma litewskie obywatelstwo i mieszka w Brnie. Zaatakowana Ukrainka, Olena Dudin, poprosiła w mediach społecznościowych o pomoc prawną, która umożliwi pociągnięcie agresora do odpowiedzialności:



"Szukamy pomocy prawnej w sprawie walki z ksenofobią w Szwajcarii. Cel - wyjaśnić prawne procedury reagowania, łącznie z weryfikacją legalności pobytu danej osoby w kraju i poinformowanie odpowiednich organów w Szwajcarii i Litwie" - pisze Dudin.





Zajście wzbudziło już reakcję w Ukrainie. "Niedopuszczalne wypowiedzi nawołujące do nienawiści i nienawiść na tle etnicznym" - skomentował sprawę rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj.

"Zwróciliśmy się do szwajcarskich organów ścigania z prośbą o zbadanie tego incydentu i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności" - przekazał Tychyj w serwisie X.

Źródło: Urkainska Pravda

