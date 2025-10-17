Ważne zmiany dotyczące hulajnóg elektrycznych. Nowy obowiązek. Sejm podjął decyzję

Polska

Kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, będą mieć obowiązek stosowania kasku. Zmiany wprowadza ustawa, którą w piątek uchwalił Sejm. Regulacja zakłada także odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, także poza terenem zabudowanym.

Ważne zmiany dotyczące hulajnóg elektrycznych. Nowy obowiązek. Sejm podjął decyzję
Polsat News
Sejm przyjął nowe przepisy dotyczące kierowania hulajnogami elektrycznymi
Za ustawą głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie przyjęli m.in. poprawkę, zgodnie z którą obowiązek stosowania kasków przez kierujących do 16. roku życia będzie dotyczył również osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym wprowadza szereg zmian, w tym przywrócenie wydawania prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Sejm przegłosował ważne zmiany. Chodzi o hulajnogi elektryczne

Młody kierowca (17-latek) nie będzie mógł m.in. przekraczać prędkości 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej, wykonywać przewozu osób taksówką albo w ramach przewozu okazjonalnego. Taki kierowca będzie mógł przewozić osoby, które nie ukończyły 18 lat wyłącznie w towarzystwie dorosłego, doświadczonego pasażera.

 

Regulacja rozszerza przepis pozwalający na odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych także poza terenem niezabudowanym.

 

 

bp / polsatnews.pl
DZIECIHULAJNOGI ELEKTRYCZNEMŁODZIEŻPOLSKARUCH DROGOWY

