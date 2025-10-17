Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2024 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, osoba uprawniona może zachować własną emeryturę i otrzymać do 15 proc. świadczenia po zmarłym współmałżonku (lub odwrotnie). Przy czym od 1 stycznia 2027 roku wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Aby ubiegać się o świadczenie, trzeba spełnić określone warunki. Ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku.

Komu przysługuje renta wdowia?

Renta wdowia może zostać wypłacona seniorowi tylko po spełnieniu łącznie trzech warunków:

wiek co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn

pozostawanie we wspólności majątkowej do dnia śmierci małżonka

nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym nie wcześniej niż w dniu ukończenia przez żyjącego współmałżonka 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn

ZUS wymaga także, żeby osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie pozostawała w nowym związku małżeńskim. Wraz z zawarciem nowego małżeństwa przez seniora, prawo do wypłaty dodatkowego świadczenia ustaje.

Należy przy tym pamiętać, że renta wdowia nie przysługuje automatycznie po śmierci współmałżonka. Konieczne jest złożenie wniosku ERWD. Jest on udostępniony na oficjalnej stronie ZUS oraz w placówkach instytucji.

Dlaczego ZUS odmawia przyznania renty wdowiej?

Część seniorów nie spełnia ustawowych wymogów, przez co nie może otrzymywać renty wdowiej.

"Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą: zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury), nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, brak prawa do własnego świadczenia, brak prawa do renty rodzinnej, zawarcie nowego związku małżeńskiego, niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, a także nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego" - wymienia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Właśnie z tych powodów już na dzień 25 lipca 2025 roku decyzji odmownych ZUS wydał aż 87,7 tys.

