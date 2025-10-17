Tunel pod granicą z Białorusią. Tajemnicze odkrycie na Podlasiu

Polska

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odkryli w piątek podziemny tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy - poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. To już kolejny podkop znaleziony w ostatnim czasie w pobliżu przejścia granicznego.

X/Straż Graniczna
Tajemniczy tunel na granicy z Białorusią. Komunikat MSWiA
Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Tunel zauważyli funkcjonariusze w rejonie działania placówki SG w Michałowie.

 

Tunel miał swój początek na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej, na prywatnej, niezamieszkanej posesji.

Podkop na granicy polsko-białoruskiej. Szef MSWiA uspokaja

Funkcjonariusze podlaskiej Straży Granicznej natknęli się na tajemniczy tunel podczas rutynowych działań w terenie. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński jako pierwszy poinformował o sprawie, podkreślając, że nie zagraża ona bezpieczeństwu Polaków.

 

"Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona" - pisał w mediach społecznościowych szef resortu.

 

 

ZOBACZ: Gorąco na granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zaatakowani

 

Sprawa budzi jednak wątpliwości co do skuteczności zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. Tunel w miejscowości Kondratki to już drugie tego typu znalezisko na przestrzeni miesiąca.

 

Pierwszy podkop został ujawniony we wrześniu w rejonie działania Placówki SG w Narewce.

Kryzys na granicy z Białorusią. Rośnie skala nielegalnych migracji 

W 2025 r. funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili do tej pory ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Tylko w czwartek zanotowano ponad 60 takich incydentów. 

 

ZOBACZ: Kontrole na granicy z Litwą i Niemcami przedłużone. "Kwestie bezpieczeństwa"

 

Wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zaobserwowano również tego lata. Jak wynika z wrześniowego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od czerwca do sierpnia 2025 Straż Graniczna zarejestrowała 13,8 tys. takich przypadków. 

 

W tym samym okresie poprzedniego roku było ich niemal dwa razy mniej - 7,5 tys.

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
