Podlaski Oddział Straży Granicznej poinformował, że podkop odkryto w okolicy miejscowości Kondratki w powiecie białostockim. Tunel zauważyli funkcjonariusze w rejonie działania placówki SG w Michałowie.

Tunel miał swój początek na Białorusi i kończył się około 20 metrów po stronie polskiej, na prywatnej, niezamieszkanej posesji.

Podkop na granicy polsko-białoruskiej. Szef MSWiA uspokaja

Funkcjonariusze podlaskiej Straży Granicznej natknęli się na tajemniczy tunel podczas rutynowych działań w terenie. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński jako pierwszy poinformował o sprawie, podkreślając, że nie zagraża ona bezpieczeństwu Polaków.

"Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona" - pisał w mediach społecznościowych szef resortu.

‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025

ZOBACZ: Gorąco na granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze zaatakowani

Sprawa budzi jednak wątpliwości co do skuteczności zabezpieczeń na polsko-białoruskiej granicy. Tunel w miejscowości Kondratki to już drugie tego typu znalezisko na przestrzeni miesiąca.

Pierwszy podkop został ujawniony we wrześniu w rejonie działania Placówki SG w Narewce.

Kryzys na granicy z Białorusią. Rośnie skala nielegalnych migracji

W 2025 r. funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili do tej pory ponad 26,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Tylko w czwartek zanotowano ponad 60 takich incydentów.

ZOBACZ: Kontrole na granicy z Litwą i Niemcami przedłużone. "Kwestie bezpieczeństwa"

Wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej zaobserwowano również tego lata. Jak wynika z wrześniowego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od czerwca do sierpnia 2025 Straż Graniczna zarejestrowała 13,8 tys. takich przypadków.

W tym samym okresie poprzedniego roku było ich niemal dwa razy mniej - 7,5 tys.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni