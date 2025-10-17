Do zdarzenia doszło w piątkowe południe. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymali wstrząsające zgłoszenie. W jednym z domów w miejscowości Jedlni-Letnisko (pow. radomski) 36-letni mężczyzna miał zaatakować swoich rodziców.

Z policyjnej informacji dowiadujemy się, że na miejscu zmarł 63-letni mężczyzna, a młodsza od niego o dwa lata kobieta trafiła do szpitala. Jej stan nie jest znany. 36-latek natomiast został zatrzymany przez policjantów.

Jedlnia-Letnisko. Dwoje rodziców zaatakowanych przez syna. Nie żyje 63-latek

Z komunikatu zamieszczonego przez policję w serwisie X dowiadujemy się, że 36-latek był trzeźwy. Funkcjonariusze przekazali również, że mężczyzna nie mieszkał w jednym domu z rodzicami. Dodano, że "w ciągu ostatnich dwóch lat nie było w tym miejscu interwencji".

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu prowadzą na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu.

