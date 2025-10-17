Tragedia pod Radomiem. Syn zaatakował rodziców, ojciec nie przeżył
Do dramatycznych scen doszło w jednym z domów w miejscowości Jedlnia-Lotnisko (pow. radomski). Według relacji lokalnej policji 35-latek zaatakował swoich rodziców. 63-letni mężczyzna nie przeżył, a 61-latka trafiła do szpitala. Sprawca został zatrzymany.
Do zdarzenia doszło w piątkowe południe. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymali wstrząsające zgłoszenie. W jednym z domów w miejscowości Jedlni-Letnisko (pow. radomski) 36-letni mężczyzna miał zaatakować swoich rodziców.
Z policyjnej informacji dowiadujemy się, że na miejscu zmarł 63-letni mężczyzna, a młodsza od niego o dwa lata kobieta trafiła do szpitala. Jej stan nie jest znany. 36-latek natomiast został zatrzymany przez policjantów.
Jedlnia-Letnisko. Dwoje rodziców zaatakowanych przez syna. Nie żyje 63-latek
Z komunikatu zamieszczonego przez policję w serwisie X dowiadujemy się, że 36-latek był trzeźwy. Funkcjonariusze przekazali również, że mężczyzna nie mieszkał w jednym domu z rodzicami. Dodano, że "w ciągu ostatnich dwóch lat nie było w tym miejscu interwencji".
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu prowadzą na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu.
