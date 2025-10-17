Od wybuchu pełnoskalowej wojny Węgry pod rządami Wiktora Orbana pozostają w kontrze do polityki Unii Europejskiej. Lider Fidesz wielokrotnie blokował kolejne pakiety unijnych sankcji nakładanych na Rosję i wypowiadał się w sprzyjającym jej tonie. "The Telegraph" nazywa Wiktora Orbana "najbliższym sojusznikiem Putina w Unii Europejskiej".

Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że to, co poróżniło Węgry z Europą, może zbliżać je do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wielokrotnie dawał się poznać jako zwolennik polityki prowadzonej przez Orbana. - Cieszy się największym szacunkiem i najwięcej osób się go obawia - chwalił Orbana Trump podczas debaty prezydenckiej z Kamalą Harris.

"The Telegraph": Orban w kontrze do europejskiej polityki. Teraz jest za to nagradzany

Prezydent USA wielokrotnie wyrażał uznanie dla premiera Węgier także za ostrą politykę tożsamościową. - Skończył się system niebinarny, są mężczyźni i kobiety - mówił Trump, ściskając dłoń Orbana podczas jego wizyty w Waszyngtonie w lutym.

ZOBACZ: Decyzja ws. pocisków Tomahawk dla Ukrainy leży na stole. Trump: Zadam pewne pytania



"Premier Węgier przedstawia się jako orędownik pokoju, a ten szczyt supermocarstw jest ogromnym osiągnięciem dla przywódcy małego kraju liczącego zaledwie 9,5 miliona mieszkańców" - diagnozuje "The Telegraph".



Decyzja o organizacji szczytu w Budapeszcie ma być ciosem w Unię Europejską, która żywi nadzieję, że wkrótce dojdzie do zmiany na stanowisku premiera Węgier i Orbana zastąpi prounijny Peter Magyar. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w przyszłym roku.



Według brytyjskiego dziennika dobór miejsca spotkania liderów mocarstw to nie tylko legitymizacja władzy Orbana, lecz także policzek dla Unii Europejskiej. "Szczyt w Budapeszcie to nagroda dla Orbana" - czytamy w "The Telegraph".

W piątek premer Węgier po rozmowie z Władimirem Putinem zapewnił, że szczegóły szczytu są już dogadywane z Kremlem. "Przygotowania idą pełną parą" - podkreślił w mediach społecznościowych.

"Business Inisder": Zamiast pokoju więcej czasu dla Kremla na osłabienie Ukrainy

Obawy zachodnich mediów, ale także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego budzi sam format bilateralnych rozmów przywódców USA i Rosji.

Po czwartkowej rozmowie telefonicznej Trumpa z Putinem Zełenski ostrzegał w serwisie X: "Rosja liczy na to, że pozostawi naszą część Europy jako wyspę niebezpieczeństw i znęcania się nad ludzkim życiem. Ważne, by do tego nie dopuścić".

ZOBACZ: "To sprawa między mną a Putinem". Zełenski po rozmowach w Białym Domu



Wątpliwości prezydenta Ukraina podziela "Business Insider", który w szycie w Budapeszcie dostrzega nie szansę na pokój, lecz ryzyko "zimnego prysznica dla Ukrainy". Zapowiedzią mają być wypowiedzi samego Trumpa, który pytany o przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk odpowiedział, że te są potrzebne USA.



"Zamiast pokoju szczyt może dać Kremlowi czas na osłabienie wsparcia dla Ukrainy" - podsumowuje "Business Insider".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni