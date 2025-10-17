Zmiana, która ma objąć wszystkie sklepy Carrefour do 2028 r., może pozbawić belgijskich artystów ponad 25 proc. dochodów z muzyki odtwarzanej w przestrzeni publicznej.

Brico już korzysta z muzyki generowanej przez AI, dostarczanej przez firmę M-Cube, która tworzy na zamówienie "prawnie bezpieczne" playlisty dopasowane do nastroju sklepu. Podobne rozwiązania wprowadziły też inne belgijskie sieci, m.in. X2O, Krëfel, Trafic, Oh’Green i Club.

Muzyka tworzona przez algorytmy nie wymaga opłat licencyjnych, co oznacza znaczne oszczędności dla dużych firm. Stowarzyszenie Sabam, które pobiera i wypłaca tantiemy autorom i kompozytorom, ostrzega jednak, że artyści mogą stracić nawet do 28 proc. przychodów z muzyki odtwarzanej w sklepach, hotelach i restauracjach.

Carrefour, mający w Belgii 700 placówek, planuje pełne przejście na muzykę AI w latach 2026–2028. Według przedstawiciela sieci Damiena Bytebiera technologia pozwala tworzyć sezonowe i promocyjne utwory, np. piosenkę reklamującą rybne paluszki lub świąteczne promocje.

Nie wszystkie firmy idą jednak w tym kierunku. IKEA podkreśla, że nadal korzysta z muzyki tworzonej przez ludzi, choć również bezpłatnej dla użytkowników.

Według Sabam trend wprowadzania muzyki AI może jednak wkrótce się odwrócić. W krajach sąsiadujących z Belgią część sklepów wraca do utworów tradycyjnie tworzonych, argumentując to lepszą atmosferą i większym komfortem klientów oraz pracowników. "Tylko muzyka tworzona przez człowieka potrafi wywołać prawdziwe emocje" – podkreślił Steven Desloovere, szef działu muzyki w Sabam.

