Samoloty NATO poderwane do akcji. Kilka dni po otwarciu nowej bazy

Świat Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP

Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu pracy nowo otwarte Centrum Operacyjne NATO w Bodoe było zmuszone poderwać z bazy myśliwce F-35. Dowództwo Norweskich Sił Powietrznych poinformowało później w komunikacie, że nad Morzem Barentsa przechwycono rosyjską maszynę rozpoznawczą Ił-20.

Samoloty NATO poderwane do akcji. Kilka dni po otwarciu nowej bazy
Norwegian Ministry of Defence/X
Nowa baza NATO w Norwegii. Kilka dni po inauguracji na niebie pojawił się rosyjski Ił-20
Zobacz więcej

Para dyżurna F-35 wystartowała z bazy Evenes, aby zidentyfikować rosyjski samolot w pobliżu wybrzeży położonego na północy kraju regionu Finnmark.

 

Misja została przeprowadzona w ramach tzw. QRA (Quick Reaction Alert) - systemu natychmiastowej gotowości bojowej, w którym samoloty dyżurne muszą znaleźć się w powietrzu w ciągu kilku minut od otrzymania rozkazu.

 

ZOBACZ: Rosyjski okręt na Morzu Bałtyckim. Szwedzkie myśliwce w akcji

Rosyjski samolot nieopodal granicy z Norwegią. "Bez poważnych incydentów"

Norweskie F-35 zidentyfikowały samolot jako rozpoznawczą maszynę typu Ił-20. Rosjanie mieli wykonywać rutynowy lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Barentsa. Jak poinformowały Norweskie Siły Powietrzne, operacja przebiegła spokojnie i bez poważnych incydentów.

 

Dla Centrum Połączonych Operacji Powietrznych (CAOC) w Bodoe było to pierwsze zadanie dowodzenia realną akcją. Baza rozpoczęła służbę przed tygodniem, dołączając do podobnych ośrodków w Torrejon w Hiszpanii i Ueden w Niemczech. Norwegowie przejęli odpowiedzialność za monitorowanie i koordynację działań lotniczych w regionie arktycznym, szczególnie nad Morzem Barentsa i nowymi członkami NATO, Szwecją i Finlandią.

 

- Dzięki CAOC, NATO będzie silnie obecnie militarnie na Dalekiej Północy, co wzmocni ogólną obronę Norwegii - powiedział po inauguracji przedsięwzięcia norweski minister obrony Tore O. Sandvik.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Co czyni mięso mięsem? Parlament Europejski podjął decyzję
Czytaj więcej
BAZA LOTNICZAF-35IŁ-20MORZE BARENTSANATONORWEGIAROSJAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 