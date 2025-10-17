Zobacz więcej
Rafał Leśkiewicz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" pojawi się podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta i rzecznik prasowy Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. Oglądaj od 19:15 w Polsat News, Interii i Polsatnews.pl
Wawrzyniec Smoczyński w "Gościu Wydarzeń"
Wkrótce po rozmowie z Rafałem Leśkiewiczem, w "Gościu Wydarzeń" pojawi się działacz społeczny i współtwórca Fundacji Nowej Wspólnoty, Wawrzyniec Smoczyński.
